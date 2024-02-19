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Uzayda yeni çağ! Uzay çöplerini inceleyecek uydu göreve başlıyor!

Dün fırlatılan ve uzay çöplerini incelemek için gönderilen ADRAS-J uzay aracının yörüngeye oturduğu öğrenildi. İşte merak edilenler...

Yayın Tarihi: 19.02.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 10:20
Uzayda yeni çağ! Uzay çöplerini inceleyecek uydu göreve başlıyor!

Astroscale'in ADRAS-J uzay aracı, gelecekteki uzay çöpü temizleme çabalarına bilgi verebilecek bir gösteri uydusu, pazar günü Yeni Zelanda'dan başarılı bir şekilde fırlatıldıktan sonra şimdi yörüngeye oturdu. Uydu, Rocket Lab'a ait bir Electron roketiyle uzaya gönderildi. Japonya'nın uzay ajansı (JAXA) tarafından Ticari Enkaz Kaldırma Gösteri programının ilk aşaması için seçilen ADRAS-J, 2009 yılından beri yörüngede bulunan eski bir Japon roket üst kademesiyle buluşacak.

Onlarca yıllık uzay uçuşları sonucunda Dünya'nın yörüngesinde biriken atıklar giderek artan bir endişe kaynağı oldu. Bu kapsamda, dünyanın dört bir yanındaki uzay ajansları bu sorunu çözmek için giderek daha fazla çalışmakta ve çoğu durumda potansiyel çözümler geliştirmeleri için özel şirketlere başvuruyor.

uzay

ADRAS-J UZAY ENKAZLARIYLA BULUŞACAK

Uzay çöpleriyle başa çıkmanın en etkili yollarından biri onları yörüngeden çıkarmak ya da Dünya atmosferinde yanabilmeleri için daha düşük bir irtifaya taşımak olduğu düşünülüyor. ADRAS-J, mevcut büyük bir enkaz parçasını hedef alan ve konumunu belirlemek için yer tabanlı verilere dayanarak güvenli bir şekilde yaklaşmaya ve karakterize etmeye çalışan ilk araç olacak.

Önümüzdeki birkaç ay boyunca, hedefe doğru ilerleyecek ve sonunda görüntü almak için yeterince yaklaşmaya çalışacak ve kaldırılıp kaldırılamayacağını belirlemek için durumunu değerlendirecek. Bu kapsamda şirket, X’te yaptığı paylaşımda, "ADRAS-J resmen görev başında ve bazı uzay enkazlarıyla buluşmaya hazır! Uzayda sürdürülebilirliğin yeni çağı başlasın!" ifadelerini kullandı.

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