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WhatsApp ile ilgili daha önce hiç duymadığınız bilgiler!

WhatsApp, 2009'da eski Yahoo çalışanlarından Brian Acton ve Jan Koum'un ortaklaşa kurdukları ve şu anda dünyanın en popüler olan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Yenilikçi özellikleri ve Meta ile ortaklığı buna önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp, her gün 100 milyonun üzerinde mesaj gönderiyor. Bu da kullanıcıların mevcuttaki mesajlaşma uygulamalarının arasında WhatsApp'ı tercih ettiğini gösteriyor. Günde en az birkaç kez erişim sağladığınız WhatsApp hakkında ilk kez duyacağınız bazı ilginç bilgileri bu içeriğimizde derledik. İşte; WhatsApp'la ilgili ilginç bilgiler..

Yayın Tarihi: 29.03.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 15:13
WhatsApp ile ilgili daha önce hiç duymadığınız bilgiler!

İlk Çıktığında Ücretliydi!

Kasım 2009'da piyasaya sürülen WhatsApp'ın kullanımı ilk yıl ücretsizdi. Daha sonra kullanmaya devam etmek için tek seferlik 1 ABD Doları tutarında bir ücret ödenmesi gerekiyordu. Artık herkesin ücretsiz olarak kullanabileceği bu uygulama tabi ki o dönemde ücretli olduğu için pek tercih edilmiyordu. Bunun nedeni insanların yeni mesajlaşma uygulamalarına para ödemekten çekinmesiydi. 2014 yılında Facebook olarak bilinen Meta, WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın aldı. Bundan sonra uygulama tamamen ücretsiz hale geldi.

"WhatsApp daha önce hiç reklam göstermemişti"

WhatsApp ile ilgili daha önce hiç duymadığınız bilgiler

Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte reklam, web sitesi ve mobil uygulama geliştiricilerinin ana gelir kaynaklarından biri haline geldi. Meta'ya ait olan Instagram ve Facebook'ta çok sayıda reklam gösteriliyor ancak WhatsApp'ta durum tam tersi. Çünkü hiçbir reklam görüntülenmiyor.

Bu kapsamda “WhatsApp nereden ve nasıl para kazanıyor?” diye merak ediyor olabilirsiniz. Daha önce buna benzer sorularla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu sorunun aslında et bir cevabı yok ancak iki şekilde başvuru yaparak para kazanabileceğiniz biliniyor. İşletmeler için WhatsApp for Business API, Hindistan ve Brezilya'da ise WhatsApp Pay mevcuttur.

"WhatsApp bazı ülkelerde yasaklandı"

WhatsApp ile ilgili daha önce hiç duymadığınız bilgiler

Dünya çapında dağıtılan WhatsApp bazı ülkelerde yasaklandı. Bu ülkelerin arasında ise Çin ve Kuzey Kore gibi çok baskıcı yönetimlere sahip ülkeler de yer alıyor. Bu ülkeler WhatsApp'ın yasaklanmasının nedeni olarak casusluk şüphelerini gösteriyor. Çin ve Kuzey Kore'nin yanı sıra İran'ın da aralarında bulunduğu Ortadoğu'daki bazı ülkeler de yasaklar getirdi.

" Google, WhatsApp'ı almak istedi"

Teknoloji devi olarak tanımlanan Google, 2014 yılında şirketin kapısını çaldı ve WhatsApp'ı 10 milyar dolara satın almak istedi. Ancak kurucular, söz konusu teklifin yetersiz olduğunu ve başvurunun değeriyle orantılı olmadığını düşündükleri için bu teklifi reddettiler. Aynı yılın Şubat ayında Facebook, WhatsApp'ı 19,4 milyar dolara, Google'ın neredeyse iki katı bedelle satın aldı. Google istenilen teklifi yapıp şirketi satın almadığına pişman mı olacak diye merak ediliyor.

Adı neden What’s Up?

Uygulamanın neden WhatsApp olarak adlandırıldığını merak edenler için şöyle özetleyelim.. Şirket bu isme “Naber?” anlamını taşıyan What’s Up?” İngilizce kelimesinden esinlenmiştir. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar arkadaşlarıyla rahatlıkla sohbet edebilecekleri izlenimini oluşturmuşlardır.

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