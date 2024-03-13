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Windows 11 ile telefondaki fotoğrafları düzenlemek mümkün olacak

Microsoft, Windows 11'e getirdiği yeni bir güncellemeyle telefonunuzdaki fotoğrafları düzenleme özelliğini getiriyor.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 12:25
Windows 11 ile telefondaki fotoğrafları düzenlemek mümkün olacak

Microsoft, Windows 11 ile ilgili zorunlu tutulan yeni bir güncelleme yayımladı. Güncellemenin getirdiği özellikler arasında ise iki cihazı birbirine bağladığınızda telefonunuzdaki fotoğrafların PC'ye aktarılması gibi bazı yeni özellikler yer alıyor.

"Windows 11 Ekran Alıntısı Aracıyla Fotoğraf Düzenleme"

Android akıllı telefonunuzu PC'nize bağlamak için Windows 11'in Telefon Bağlantısı özelliğini kullanıyorsanız bu güncelleme bazı yararlı özellikler sağlar. Telefonunuzdaki yeni fotoğraflar, sanki 'Ekran Alıntısı Aracı' kullanarak ekran görüntüsü almışsınız gibi, bilgisayarınızda otomatik olarak bildirim olarak görünecektir. Fotoğrafınızı bilgisayarınızda düzenleyerek arkadaşlarınızla ve başkalarıyla kolayca paylaşabileceğiniz Ekran Alıntısı Aracı'nı kullanmak için bu bildirimi tıklayabilirsiniz.

Windows 11 ile telefondaki fotoğrafları düzenlemek mümkün olacak

Microsoft, aynı zamanda Ayarlar uygulamasının Telefon Bağlantıları bölümünü, bağlı telefonlara yönelik ek özellikleri içeren Telefon Bağlantıları uygulamasından ayırmak için Mobil Cihazlar olarak yeniden adlandırdı. Bu güncelleme aynı zamanda USB4 sürüm 2 veya USB 80 Gbps'yi de destekleyerek önceki sürümlere kıyasla bant genişliğini iki katına çıkarır.

Şu anda piyasalarda bu hızlara destek veren cihaz bulunmuyor. Bu güncelleme yalnızca telefonunuzun Ekran Alıntısı Aracını kullanarak fotoğrafları düzenleme olanağını eklemiyor. Ayrıca, bir süredir kullanıcıları rahatsız eden, bazı güncellemelerin takılıp kalmasına ve %96 oranında başarısız olmasına neden olan bir sorunu da çözmüş oluyor.

Nisan ayı içinde Copilot komutlarında yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere pek çok yeni özellik mevcut olacak.

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