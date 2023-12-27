X, personeline yıllık ikramiye ödemediği için mahkemelik oldu!

Eski adıyla Twitter olarak bilinen X, çalışanlarına söz verdiği yıllık ikramiyeleri ödememekle suçlanıyor. Bu nedenle, federal bir yargıç cuma günü, X’e karşı açılan davanın ilerlemesine izin verdi.

Dava, haziran ayında şirketin eski tazminat müdürü Mark Schobinger tarafından kendisi ve diğer binlerce mevcut ve eski çalışan adına açıldı.

Davacılar, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren X’te çalışan tüm çalışanlara yıllık ikramiyelerinin bir kısmının ödeneceğine dair sözlü vaatlerini yerine getirmediği iddiasıyla şirketi dava ediyor. Mahkeme dosyasına göre toplam borç miktarı 5 milyon doları aşıyor.

Davacının avukatı Shannon Liss-Riordan, Business Insider ile paylaştığı bir açıklamada, borçlu olunan ikramiyelerin "on milyonlarca dolar" tutarında olduğunu söyledi ve “Yaklaşık birkaç bin çalışanın ikramiye almaya hak kazanacağını tahmin ediyoruz" diye ekledi.





X, SÖZLEŞMEYİ İHLAL ETTİ

Cuma günü Yargıç Vince Chhabria, X'in avukatlarının davanın düşürülmesi yönündeki taleplerini reddetti.

Avukatlar, şirketin Schobinger ile eski yönetim arasındaki sözlü sözleşmelere uymaya zorlanamayacağını savunmuşlardı. Ancak yargıç, Schobinger'in davasının Kaliforniya eyalet yasaları uyarınca makul bir şekilde bir sözleşme ihlali iddiasını ifade ettiğini yazdı.

Yargıç, "Schobinger Twitter'ın istediğini yaptıktan sonra, X’in karşılığında kendisine bir ikramiye ödeme teklifi Kaliforniya yasaları uyarınca bağlayıcı bir sözleşme haline geldi ve Schobinger'e söz verdiği ikramiyeyi ödemeyi reddettiği iddia edilen X bu sözleşmeyi ihlal etmiştir" dedi.

Dava, Twitter yönetiminin çalışanlara, Musk'ın Ekim 2022'de tamamlanan devralma işlemi sırasında şirkette kalmaları halinde 2022’de yıllık ikramiyelerinin yüzde 50'sinin ödeneceği sözünü verdiğini iddia ediyor.