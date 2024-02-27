Xiaomi'nin bu modelleri Android 15 güncellemesi alacak

Teknoloji devi Xiaomi, Android 15 güncellemesi için hazırlıklara başladı ve bir dizi popüler modelin bu güncellemeyi alması bekleniyor. Google'ın yeni işletim sistemi Android 15'in geliştirici önizlemesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve Xiaomi, kullanıcılarına bu yenilikleri sunmak için harekete geçti.
Android 15 güncellemesi, işletim sistemini temelden yeniden tasarlayarak gizlilik ve güvenlik kriterlerini ön plana çıkarıyor. Bu sayede kullanıcılar, çeşitli tehlikelerden daha etkili bir şekilde korunabilecekler. Ayrıca, güncelleme içerisinde bulunacak devrimsel özellikler ve yeni nesil yapay zeka teknolojileri, Xiaomi kullanıcılarını heyecanlandırmaya yetecek nitelikte.
Güncellemenin beta sürümü için henüz net bir tarih belirlenmemiş olsa da, Google'ın resmi takvimine göre Android 15, temmuz ayında genel olarak kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor. Tahmini olarak, Xiaomi kullanıcıları da bu tarihten itibaren Android 15'in test sürümünü deneyimleyebilecekler.
Güncelleme, temmuz ayına doğru genel kullanıma sunulacak olan beta sürümüyle birlikte, kullanıcılara yeni nesil yapay zeka teknolojileri ve devrimsel özelliklerle zenginleştirilmiş bir deneyim sunacak. Ancak, bu güncellemenin hangi modellerde yer alacağı kesin olarak belirlenmemiş olup, Xiaomi'nin resmi yazılım güncelleme politikasına göre değişiklik gösterebilir.
Potansiyel olarak Android 15 güncellemesini alacak bazı Xiaomi modelleri şunlar arasında yer alıyor:
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 12T
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12S
Xiaomi 12 Pro Dimensity
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi 11T
Xiaomi 11 Ultra
Xiaomi 11 Pro
Xiaomi 11
Xiaomi Mi 11X
Xiaomi Mi 11X Pro
Xiaomi Mi 11i
Xiaomi 11i / 11i Hypercharge
Xiaomi 11 Lite 4G
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi 11 Lite 5G
Xiaomi 10S
Xiaomi MIX FOLD
Xiaomi MIX FOLD 2
Xiaomi MIX FOLD 3
Xiaomi MIX 4
Xiaomi Civi
Xiaomi Civi 1S
Xiaomi Civi 2
Xiaomi Civi 3
Xiaomi Pad 6 / Pro / Max
Xiaomi Pad 5
Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro Wi-Fi
Ancak, belirtilen modeller Xiaomi'nin resmi güncelleme politikasına bağlı olarak değişebilir. Kullanıcılar, Android 15 güncellemesi ile birlikte Xiaomi akıllı telefonlarında bekledikleri performans artışı ve güvenlik iyileştirmelerini deneyimleyebilecekler. Kullanıcılar, Android 15 güncellemesi ile birlikte Xiaomi'nin akıllı telefonlarından bekledikleri performans ve güvenlik iyileştirmelerine kavuşacaklar.