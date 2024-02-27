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Xiaomi'nin bu modelleri Android 15 güncellemesi alacak

Xiaomi'de hangi modeller Android 15 güncellemesi alacak? İşte cevabı...

Yayın Tarihi: 27.02.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:36
Xiaomi'nin bu modelleri Android 15 güncellemesi alacak

Teknoloji devi Xiaomi, Android 15 güncellemesi için hazırlıklara başladı ve bir dizi popüler modelin bu güncellemeyi alması bekleniyor. Google'ın yeni işletim sistemi Android 15'in geliştirici önizlemesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve Xiaomi, kullanıcılarına bu yenilikleri sunmak için harekete geçti.

Android 15 güncellemesi, işletim sistemini temelden yeniden tasarlayarak gizlilik ve güvenlik kriterlerini ön plana çıkarıyor. Bu sayede kullanıcılar, çeşitli tehlikelerden daha etkili bir şekilde korunabilecekler. Ayrıca, güncelleme içerisinde bulunacak devrimsel özellikler ve yeni nesil yapay zeka teknolojileri, Xiaomi kullanıcılarını heyecanlandırmaya yetecek nitelikte.

Güncellemenin beta sürümü için henüz net bir tarih belirlenmemiş olsa da, Google'ın resmi takvimine göre Android 15, temmuz ayında genel olarak kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor. Tahmini olarak, Xiaomi kullanıcıları da bu tarihten itibaren Android 15'in test sürümünü deneyimleyebilecekler.

xiaomi

Güncelleme, temmuz ayına doğru genel kullanıma sunulacak olan beta sürümüyle birlikte, kullanıcılara yeni nesil yapay zeka teknolojileri ve devrimsel özelliklerle zenginleştirilmiş bir deneyim sunacak. Ancak, bu güncellemenin hangi modellerde yer alacağı kesin olarak belirlenmemiş olup, Xiaomi'nin resmi yazılım güncelleme politikasına göre değişiklik gösterebilir.

Potansiyel olarak Android 15 güncellemesini alacak bazı Xiaomi modelleri şunlar arasında yer alıyor:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

xiaomi android 15 güncellemesi alacak modeller h an gileri

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i / 11i Hypercharge

Xiaomi 11 Lite 4G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 10S   

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6 / Pro / Max

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro Wi-Fi

Ancak, belirtilen modeller Xiaomi'nin resmi güncelleme politikasına bağlı olarak değişebilir. Kullanıcılar, Android 15 güncellemesi ile birlikte Xiaomi akıllı telefonlarında bekledikleri performans artışı ve güvenlik iyileştirmelerini deneyimleyebilecekler. Kullanıcılar, Android 15 güncellemesi ile birlikte Xiaomi'nin akıllı telefonlarından bekledikleri performans ve güvenlik iyileştirmelerine kavuşacaklar.

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