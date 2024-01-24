Yapay zekâ henüz insanların işini elinden almak için çok pahalı olabilir!

Massachusetts Teknolojis Enstitüsü (MIT) tarafından yapılan yeni bir araştırma, teknolojinin bazı çalışanların yerini almak için hâlâ çok pahalı olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, görüntülerden ve videolardan bilgi elde eden bir yapay zekâ türü olan bilgisayarla görmeyi kullanabilecek rollere odaklanarak görevleri otomatikleştirmenin maliyet etkinliğini inceledi.

Çalışma, görme görevleri için ödenen ücretlerin dörtte birinden biraz daha azının otomatikleştirilmeye değer olduğunu ortaya koydu. Bazı durumlarda, yapay zekâ destekli görsel tanıma teknolojisinin kurulumu ve işletilmesi pahalı olduğu için çalışanların daha ekonomik olduğu belirtildi.

Araştırmacılar makalede, "yapay zekâ bilgisayar vizyonuna 'maruz kalan' işçi tazminatlarının yalnızca yüzde 23'ünün, yapay zekâ sistemlerinin büyük ön maliyetleri nedeniyle firmaların otomatikleştirmesi için uygun maliyetli olacağını buluyoruz" dedi.





"MAKİNELER İŞİMİZİ ÇALACAK” DÜŞÜNCESİ YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Çalışmanın, ABD şirketleri için hangi görevlerin otomatikleştirilmesinin ekonomik olduğunu tahmin etmeye yönelik ilk girişimlerden biri olduğu öğrenildi. Diğer araştırmalar yapay zekâ otomasyonuna en çok maruz kalan görevleri ve rolleri belirlemeye çalışmış olsa da bu çalışmalar teknolojiyi kurmanın ekonomik etkilerini büyük ölçüde ihmal etti.

"Makineler işimizi çalacak” düşüncesi, hızlı teknolojik değişim dönemlerinde sıkça dile getirilen bir düşünce ve MIT araştırmacıları, büyük dil modellerinin oluşturulmasıyla birlikte bu tür kaygıların yeniden ortaya çıktığını belirtiyor.

Önceki tahminlerin ve çalışmaların, "yapay zekâ sistemlerinin teknik fizibilitesini veya ekonomik uygulanabilirliğini doğrudan dikkate almadıkları, bunun yerine maruziyeti belirtmek için görevler ve yapay zekâ yetenekleri arasındaki benzerlik ölçümlerini kullandıkları için" otomasyonun zaman çizelgesi ve kapsamı konusunda oldukça belirsiz olduğunu ifade etti.