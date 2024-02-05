Yengeçlerin artık kabuk olarak plastik kullandığı ortaya çıktı!

Polonya'daki Varşova Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü yeni bir çalışma, son birkaç yıl içinde çevrimiçi platformlarda ortaya çıkan yaklaşık insanlardan kaçan 29 bin yengeç görselini inceledi. Araştırmacılar bu görsellerden en az 386 tanesinin kabuklarında plastik kullandığını belirledi.

Araştırmacılar, bu sorunun Dünya'nın tropikal bölgelerinde bulunan 16 karasal münzevi (insanlardan kaçan) yengeç türünden en az 10'unu etkilediğini tahmin ediyor. Plastik münzevi yengeç kabuklarına yönelik bu artan eğilim, dünyayı ve plastik atıkları çevreleyen ve gün geçtikçe büyümeye devam eden sorunları gösterdiği belirtildi.





YENGEÇLER PLASTİKLERİ NEDEN TERCİH EDİYOR?

Çalışmada sergilenen fotoğraflardan bazıları, plastik kapaklarda ve hatta ampullerin kırık uçlarında yaşayan münzevi yengeçleri gösteriyor. Peki, bu canlılar neden binlerce yıldır kullandıkları denenmiş ve gerçek kabuklar yerine bizim plastik atıklarımızı tercih ediyor?

Araştırmacılara göre, plastik münzevi yengeç kabukları dişi münzevi yengeçler için daha çekici olabilir. Bu plastikler genellikle geleneksel kabuklardan daha hafif ve özellikle kirlenmiş plajlarda ve ortamlarda kamuflaj olarak bile kullanılabiliyorlar. Fakat araştırmacılar, plastik atıkların tüm dünyada kötüleşmeye devam ettiği için bu duruma olumlu açıdan bakılmaması gerektiğini vurguluyor.

Sonuç olarak, plastik kabukların, onları seçen münzevi yengeçler üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmadığı henüz net değil. Ancak bu durumun, gezegeni kirletmenin, münzevi yengeçlerin bile dikkatini çekecek kadar kontrolden çıkmaya başladığının çarpıcı bir hatırlatıcısı olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılar, plastik hermit yengeci kabuklarının davranışlarını ve evrimlerini nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için bir takip çalışmasını tamamlamayı umduklarını söylüyor.

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