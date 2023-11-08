YouTube reklam engelleyicileri engellemekten vazgeçmek zorunda kalabilir

YouTube reklam baskısı ile ilgili süreç devam ediyor! İddialara göre reklam baskısı sona erecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YOUTUBE REKLAM KONUSU BİTMİYOR

Milyonlarca insan tarafından kullanılan YouTube platformunda reklam engelleyici uygulamalar da kullanıcılar tarafından sık sık tercih ediliyor. İddialara göre platform bu uygulamaları engellemeye başlayacak. Yani bu karar sonrasında artık kullanıcılar reklam izlemek zorunda kalacak. Avrupa Birliği gizlilik savunucuları ise yasal düzenlemeyle bu kısıtlamanın ortadan kalkacağını dile getirdi.





Gizlilik Uzmanı Alexander Hanff ise konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'AdBlock algılama komut dosyaları tamamen casus yazılımlar. Bunları tanımlamanın başka bir yolu da bulunmuyor ve izin almadan kullanılması kabul edilebilir bir durum değil.' YouTube platformu geçtiğimiz dönemlerde de reklam engelleyici uygulamaların engellenmesi için denemeler yaptı ve bu durum tüm dünyayı etkilemeye başladı. Kısa süre içinde reklam engelleyici programların tamamen engelleneceği ve Premium aboneliğin teşvik edilmesi hedeflendiği iddia ediliyor.