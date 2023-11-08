YouTube reklam engelleyicileri engellemekten vazgeçmek zorunda kalabilir

YouTube reklamlarıyla ilgili problemler gün geçtikçe büyüyor! Tüm detaylar haberimizde.

YouTube reklam engelleyicileri engellemekten vazgeçmek zorunda kalabilir
Yayın Tarihi:

YouTube reklam baskısı ile ilgili süreç devam ediyor! İddialara göre reklam baskısı sona erecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YOUTUBE REKLAM KONUSU BİTMİYOR

Milyonlarca insan tarafından kullanılan YouTube platformunda reklam engelleyici uygulamalar da kullanıcılar tarafından sık sık tercih ediliyor. İddialara göre platform bu uygulamaları engellemeye başlayacak. Yani bu karar sonrasında artık kullanıcılar reklam izlemek zorunda kalacak. Avrupa Birliği gizlilik savunucuları ise yasal düzenlemeyle bu kısıtlamanın ortadan kalkacağını dile getirdi. 

youtube reklam engelleyicileri yasaklıyor

Gizlilik Uzmanı Alexander Hanff ise konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'AdBlock algılama komut dosyaları tamamen casus yazılımlar. Bunları tanımlamanın başka bir yolu da bulunmuyor ve izin almadan kullanılması kabul edilebilir bir durum değil.' YouTube platformu geçtiğimiz dönemlerde de reklam engelleyici uygulamaların engellenmesi için denemeler yaptı ve bu durum tüm dünyayı etkilemeye başladı. Kısa süre içinde reklam engelleyici programların tamamen engelleneceği ve Premium aboneliğin teşvik edilmesi hedeflendiği iddia ediliyor. 

Öne Çıkanlar
Şehir hastanelerine personel alımı yapılacak! Ankara, İzmir, İstanbul ve o illerde iş arayanlara müjde Şehir hastanelerine personel alımı yapılacak! Ankara, İzmir, İstanbul ve o illerde iş arayanlara müjde
Yağ çekmeden patlıcan kızartmanın tüyoları! Yemekler daha lezzetli olacak Yağ çekmeden patlıcan kızartmanın tüyoları! Yemekler daha lezzetli olacak
Yalan söylemekte master yapmış 4 burç! Onların iki sözünden biri yalan çıkıyor Yalan söylemekte master yapmış 4 burç! Onların iki sözünden biri yalan çıkıyor
Çok Okunanlar
James Webb Uzay Telekosbu Girdap Gökadası'nda büyüleyici görüntüler kaydetti James Webb Uzay Telekosbu Girdap Gökadası'nda büyüleyici görüntüler kaydetti Epic Games popüler oyunlarda indirimi başlattı: İşte öne çıkan oyunlar Epic Games popüler oyunlarda indirimi başlattı: İşte öne çıkan oyunlar Instagram'a oh dedirtecek özellik geliyor: 'Neden cevap vermedin' derdine son Instagram'a oh dedirtecek özellik geliyor: 'Neden cevap vermedin' derdine son WhatsApp rakiplerine uydu: Reklam dönemi başlıyor WhatsApp rakiplerine uydu: Reklam dönemi başlıyor Mac kullanıcıları uzun süredir bekliyordu: Sonunda WhatsApp uygulaması geldi Mac kullanıcıları uzun süredir bekliyordu: Sonunda WhatsApp uygulaması geldi YouTube sizin yerinize ne izleyeceğinize karar verecek YouTube sizin yerinize ne izleyeceğinize karar verecek