YouTube sizin yerinize ne izleyeceğinize karar verecek

Sevilen dijital platformlardan olan Youtube üzerinden kurtarıcı özellikler sunuldu. Ne izleyeceğine karar veremeyen kullanıcılar için yeni özellik detayları haberimizde.

YouTube sizin yerinize ne izleyeceğinize karar verecek
Yayın Tarihi:

Youtube, yeni özellikle kullanıcılarına sunulurken rastgele video açan bir tuş test etmeye başlandı. Bu özellik ne işe yarıyor? İşte youtube rastgele video özelliğindeki tüm detaylar...

Youtube'de ne izleyeceğine karar veremeyenler büyük sorun haline gelirken çoğu kişi sırf bu durumdan ötürü video arayışı başladı. Platform bu sorunu ortadan kaldırmak için özellik sunulurken rastgele video özelliği getiriliyor. Ekran görüntülerine bakıldığında ne izleyeceğine karar veremeyenlere özel ''Bir şeyler oynat'' bildirimi kullanıcıların uygulamasıyla eklendiği görüldü. Video oynatma simgesinin eklendiği bilgisi verildi.

Youtube özellik

Oynatma simgesi olan Youtube'da gezinirken rastgele video izlenebilecek. Shorts'larla beraber uzun videoları izlemek sağlandı. videoların neye göre kullanıcılarla buluşacağı hakkında bilgi söz konusu değildir. Geçmişte izlenen videolara yönelik iddialar ortada yer aldı. Bunun la beraber platformun özellikle beraber uzun zamandır çalıştığı ortaya çıkış yapılarak Reddit'ten kullanıcı, mayıs ayında butonu gördüğü belirtildi. Zaman geleceğine dair herhangi bir bilgi durumu söz konusu değildir. 

Öne Çıkanlar
81 ilde dev personel alımı başladı! Sağlık Bakanlığı bu kadrolara KPSS'siz personel alacak 81 ilde dev personel alımı başladı! Sağlık Bakanlığı bu kadrolara KPSS'siz personel alacak
Kekik suyunun inanılmaz faydaları! Ciltten sindirim sistemine kadar türlü hastalıkların doğal ilacı Kekik suyunun inanılmaz faydaları! Ciltten sindirim sistemine kadar türlü hastalıkların doğal ilacı
İç Anadolu'nun o ilinde yetişiyor! Siyah incinin kilosu tam 3 bin Euro'dan alıcı buluyor İç Anadolu'nun o ilinde yetişiyor! Siyah incinin kilosu tam 3 bin Euro'dan alıcı buluyor
Çok Okunanlar
James Webb Uzay Telekosbu Girdap Gökadası'nda büyüleyici görüntüler kaydetti James Webb Uzay Telekosbu Girdap Gökadası'nda büyüleyici görüntüler kaydetti Epic Games popüler oyunlarda indirimi başlattı: İşte öne çıkan oyunlar Epic Games popüler oyunlarda indirimi başlattı: İşte öne çıkan oyunlar Instagram'a oh dedirtecek özellik geliyor: 'Neden cevap vermedin' derdine son Instagram'a oh dedirtecek özellik geliyor: 'Neden cevap vermedin' derdine son WhatsApp rakiplerine uydu: Reklam dönemi başlıyor WhatsApp rakiplerine uydu: Reklam dönemi başlıyor Mac kullanıcıları uzun süredir bekliyordu: Sonunda WhatsApp uygulaması geldi Mac kullanıcıları uzun süredir bekliyordu: Sonunda WhatsApp uygulaması geldi