YouTube sizin yerinize ne izleyeceğinize karar verecek

Youtube, yeni özellikle kullanıcılarına sunulurken rastgele video açan bir tuş test etmeye başlandı. Bu özellik ne işe yarıyor? İşte youtube rastgele video özelliğindeki tüm detaylar...

Youtube'de ne izleyeceğine karar veremeyenler büyük sorun haline gelirken çoğu kişi sırf bu durumdan ötürü video arayışı başladı. Platform bu sorunu ortadan kaldırmak için özellik sunulurken rastgele video özelliği getiriliyor. Ekran görüntülerine bakıldığında ne izleyeceğine karar veremeyenlere özel ''Bir şeyler oynat'' bildirimi kullanıcıların uygulamasıyla eklendiği görüldü. Video oynatma simgesinin eklendiği bilgisi verildi.





Oynatma simgesi olan Youtube'da gezinirken rastgele video izlenebilecek. Shorts'larla beraber uzun videoları izlemek sağlandı. videoların neye göre kullanıcılarla buluşacağı hakkında bilgi söz konusu değildir. Geçmişte izlenen videolara yönelik iddialar ortada yer aldı. Bunun la beraber platformun özellikle beraber uzun zamandır çalıştığı ortaya çıkış yapılarak Reddit'ten kullanıcı, mayıs ayında butonu gördüğü belirtildi. Zaman geleceğine dair herhangi bir bilgi durumu söz konusu değildir.