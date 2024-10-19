Hatay'da 12. Antakya Uluslararası Film Festivali Açıldı

Hatay, Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Sanat Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği "12. Antakya Uluslararası Film Festivali" ile sinemaseverleri ağırlıyor. Festivalin açılışı, Koç Konteyner Kent'teki depremzede çocuklara yönelik özel bir etkinlik ile gerçekleştirildi.

Festivalin Açılışında Japon Anime Filmleri Gösterildi

Açılışta, Japonya Büyükelçiliği destekleriyle ünlü animasyon filmleri "Ruhların Kaçışı" ve "Mayoiga Burnu" çocuklarla buluşturuldu. Festivalin başkanı Mehmet Oflazoğlu, Hataylıların sanat yoluyla iyileşeceğine inandığını vurguladı.

Uluslararası Katılımcılarla Zengin İçerik

Oflazoğlu, festivalin bu yıl 35-40 ülkeden gelen filmlerin seçkisini sunacağını belirterek, "Uzun metraj filmler, kurmaca, kısa, animasyon ve deneysel filmlerin yanı sıra belgesellerle yaklaşık 70 filme ev sahipliği yapacağız." şeklinde konuştu.

Çocukların Gözünden Festival

Festivalde film izleyen 10 yaşındaki Eylüll Güllü, etkinliğin çok güzel olduğunu ifade ederken, 11 yaşındaki depremzede Gülsima Ülgey ise animasyon filmleri izlemekten büyük keyif aldıklarını söyledi.

Film Gösterimleri Nerede Yapılacak?

Festival süresince filmler, Koç Konteyner Kenti'ndeki etkinlik alanı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gösterilecek. 12. Antakya Uluslararası Film Festivali, 24 Ekim'e kadar devam edecek.

Hatay'da Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Sanat Merkezi tarafından düzenlenen "12. Antakya Uluslararası Film Festivali" başladı. Festivalin açılışında, Koç Konteyner Kent'teki depremzede çocuklara, Japonya Büyükelçiliğinin katkısıyla Japon anime filmleri "Ruhların Kaçışı" ve "Mayoiga Burnu" izletildi.

Hatay'da Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Sanat Merkezi tarafından düzenlenen "12. Antakya Uluslararası Film Festivali" başladı. Festivalin açılışında, Koç Konteyner Kent'teki depremzede çocuklara, Japonya Büyükelçiliğinin katkısıyla Japon anime filmleri "Ruhların Kaçışı" ve "Mayoiga Burnu" izletildi.

Hatay'da Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Sanat Merkezi tarafından düzenlenen "12. Antakya Uluslararası Film Festivali" başladı. Festivalin açılışında, Koç Konteyner Kent'teki depremzede çocuklara, Japonya Büyükelçiliğinin katkısıyla Japon anime filmleri "Ruhların Kaçışı" ve "Mayoiga Burnu" izletildi.