13 saniyede uçurtma uçuran çocuk resimleri arasındaki 3 farkı bulanın IQ'su en az 130!

Farkları Bul bulmacaları, aynı zamanda farkları bul bulmacaları olarak da bilinir, günümüzde web'deki en popüler dikkat çekme aktivitelerinden biridir. Bu ilgi çekici bulmaca mücadelesinde, okuyucular gözlem becerilerini kullanarak neredeyse aynı iki resim arasındaki ince farkları bulurlar.

Bu tür zorlukları hızlı bir şekilde çözmek için ayrıntılara yüksek düzeyde dikkat etmek gerekir. Bu tür zorlukları düzenli olarak uygulamak, hem genç hem de yaşlılarda zihinsel sağlığı ve konsantrasyonu iyileştirebilir.

Görsel becerileriniz mükemmel mi?

Hadi bulalım!

13 Saniyede 3 Farkı Bul

Yukarıda paylaşılan görselde uçurtma uçuran bir çocuğun görüntüleri yer alıyor.

İlk bakışta iki görüntü aynı gibi görünse de aslında öyle değil.

İki resim arasında üç fark bulunuyor ve okuyucuların bunları bulmak için 13 saniyeleri var.

Zamanın şimdi başlıyor!

Bazı farkları bulmak kolay olacak, ancak bazılarını bulmak çok daha zor olacak ve mükemmel gözlem yeteneği gerektirecek.

Okuyucuların iki resim arasındaki farkları görebilmeleri için iyi konsantre olmaları gerekiyor.

Bu tür aktiviteleri yapmak beyniniz için iyidir çünkü odaklanmanızı ve hafızanızı geliştirmenize yardımcı olur.

Bu nedenle bu aktiviteler konsantrasyonun artmasına ve hafızanın daha iyi tutulmasına yardımcı olur.

Acele edin, zaman daralıyor.

Zaman dolmadan başka farklar bulmaya çalışın.

Üç…

İki...

Bir...

Ve….

Süre doldu.

En keskin gözlü okuyucular, zaman sınırı içinde tüm farklılıkları fark etmiş olmalılar.

Tüm farkları bulamayanların hız ve odaklanmalarını geliştirmek için bu tür zorlukları daha fazla pratik etmeleri gerekiyor.

Şimdi aşağıda verilen çözüme bir göz atın.

Farkı Bul: Çözüm

İki resim arasındaki üç farkı aşağıda paylaşıyoruz.





Eğer bu aktiviteye katılmaktan keyif aldıysanız, bunu aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşarak en hızlı kimin çözeceğini görebilirsiniz.