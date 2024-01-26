29 Ocak-4 Şubat Balık burcu haftalık yorumu! Bu hafta Balık burçlarını neler bekliyor?

Bu hafta sakin ve rutin bir akış içinde olacaksınız. İş, kariyer ve para konularına odaklanacak, kendinizi ve ruhunuzu iyileştirmeye çalışacaksınız.

29 Ocak-4 Şubat Balık burcu haftalık yorumu! Bu hafta Balık burçlarını neler bekliyor?
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Duygu Demir: Balık Burcu 29 Ocak 4 Şubat Haftalık Burç Yorumu

Balık burcu ve yükselen balık olanlar, bu hafta hayatınızda sakin ve rutin bir akış olacak. Paranızla ilgili konulara daha fazla odaklanacak, sosyal çevrenizle iletişim halinde olacak ve işlerinizi bitirmeye çalışacaksınız. Güneş 12. evinizde ilerliyor ve kendi burcunuzun başlamasından önce kendinizi geri çekip durumu değerlendirmeye başladığınızı hissedebilirsiniz. Belki de detoks yapmak, hayatınızdan gereksiz kişi veya olayları çıkarmak ve fazlalıklardan kurtulmak istiyorsunuz. Bu, temizlik ve arınma zamanıdır.

Balık Burcu İş ve Kariyer

Merkür, Venüs ve Mars, 11. eviniz olan Oğlak burcunda hareket ediyor. Bu da sizin hedeflerinize ulaşmak için sosyal çevrenizden destek alabileceğinizi gösteriyor. Büyük olasılıkla, sizden daha deneyimli veya yaşlı kişilerle fikir alışverişinde bulunup, yeni çözüm yolları bulmaya çalışacaksınız. Mantıklı ve analitik bir şekilde hareket edeceksiniz. Bu hafta iş ve kariyer hayatınızda daha aktif olacaksınız. İlişkilerinizde ise çok fazla değişiklik olmayacak, ancak geleceğe yönelik planlar yapabilir veya konuşabilirsiniz.

Balık Burcu Para ve Finans

Bu hafta, Kiron ve Kuzey Ay Düğümü, Koç burcunda yakın bir temas içinde olacak. Şubat ayında daha da yakınlaşacaklar. Bu, sizin için finansal anlamda olumlu gelişmeler getirecek. Daha iyi bir gelir elde etmek, daha iyi yatırımlar yapmak, akıllıca kararlar almak gibi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bazılarınız, kendinizi ve ruhunuzu iyileştirmek için spiritüel konulara yönelebilir, sağlık, iyileşme, ruhsal gelişme gibi alanlara para harcayabilir, eğitim alabilir, sizi ruhen büyüten ve genişleten bir hoca veya guru ile tanışabilirsiniz. Ayrıca, kendi değerinizi fark etme ve kazandığınız paradan daha fazlasını isteme gibi durumlar da yaşayabilirsiniz. Bu hafta, finansal konulara ve hedeflerinize daha çok odaklanacağınız bir dönem olacak, sevgili balık burçları.

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