29 Ocak-4 Şubat Oğlak burcu haftalık yorumu! Bu hafta Oğlak burçlarını neler bekliyor?

Bu hafta oğlak burcu ve yükselen oğlaklar için parasal konular, kendinizle ilgili kararlar ve ev ve aile hayatı ön planda. Pluto ve güneş ikinci evinizde yer alıyor. Bu da para kazanma ve biriktirme konusunda enerjinizi ve odağınızı bu yöne çevireceğiniz bir hafta demek. Merkür, Venüs ve Mars oğlak burcunda olduğu için kendiniz, hayatınız ve ilişkileriniz hakkında birçok karar vermeniz gerekecek. Siz kararlarınızı alacak ve son noktayı koyacaksınız. Bir diğer önemli konu ise ev ve aile hayatınız. Gökyüzünde koç burcunda kiron ve kuzey ay düğümü kavuşumu var. Bu da size ev ve aile hayatınızla ilgili koşulları iyileştirme fırsatı sunuyor.

29 Ocak-4 Şubat Oğlak burcu haftalık yorumu! Bu hafta Oğlak burçlarını neler bekliyor?
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Duygu Demir: Oğlak Burcu 29 Ocak 4 Şubat Haftalık Burç Yorumu

Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, Plüton’un kova burcuna geçmesiyle birlikte rahat bir nefes aldınız mı? Bu hafta sizin için çok zorlu bir geçiş yok. Pluto ve güneş ikinci evinizde yer alıyor. Bu da parasal konulara odaklanacağınız bir hafta demek. Para kazanma ve biriktirme konusunda enerjinizi ve odağınızı bu yöne çevireceksiniz.

Kendinizle İlgili Kararlar

Merkür, Venüs ve Mars oğlak burcunda olduğu için kendiniz, hayatınız ve ilişkileriniz hakkında birçok karar vermeniz gerekecek. Siz kararlarınızı alacak ve son noktayı koyacaksınız. Artık bitirmeniz gereken işleri bitirecek, tamamlamanız gerekenleri tamamlayacaksınız. Gökyüzü size kendinizle ilgili kararlar almanız için destek veriyor. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. İlişkilerinizde yıpratıcı veya dramatik bir durum yok. Var olan ilişkilerinizi sürdüreceksiniz. Güçlü, mantıklı ve nefsinize hakim olacaksınız.

Ev ve Aile Hayatı

Bir diğer önemli konu ise ev ve aile hayatınız. Gökyüzünde koç burcunda kiron ve kuzey ay düğümü kavuşumu var. Bu da size ev ve aile hayatınızla ilgili koşulları iyileştirme fırsatı sunuyor. Aile ilişkilerinizi düzeltmek, daha iyi bir eve geçmek, evinizde değişiklik yapmak gibi olasılıklar var. Kadersel olarak size gelen bu imkanları değerlendirin. Ev veya kira ile ilgili konuşmalarınız varsa, orta bir yol bulabilirsiniz. Koç burcu enerjisine kapılmadan, ılımlı ve mantıklı davranırsanız, çözüme ulaşabilirsiniz. Lütfen kavgadan uzak durun. Bu dönemde her şey sizin için olumlu olacak.

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