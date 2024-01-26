29 Ocak-4 Şubat Yay burcu haftalık yorumu! Bu hafta Yay burçlarını neler bekliyor?

Duygu Demir: Yay Burcu 29 Ocak 4 Şubat Haftalık Burç Yorumu

Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, bu hafta güneş kova burcunda ilerliyor. Bu da bizi rahatlatan ve sakinleştiren bir hafta yaşayacağımız anlamına geliyor. Bu hafta iletişim konuları ön planda olacak. Teknoloji, yakın çevre, fikir alışverişi, anlaşma ve sözleşmeler gündeminizi meşgul edecek. Fakat bunun yanı sıra Merkür, Venüs ve Mars'ın oğlak burcunda olması, maddi konularda da dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Para kazanma yollarınızı gözden geçirmeniz, yatırım yapacağınız alanları belirlemeniz, ortaklı işlerde kararlar almanız, hedeflerinizi netleştirmeniz, borç, vergi ve ödeme gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Yay burçları için bu hafta aşk ve ilişkilerden çok para ve kararlar önemli olacak.

Yay Burcu Aşk Hayatı

Bu hafta sizin için kiron ve kuzey düğümü koç burcunda birlikte hareket ediyor. Bu, beşinci evinizde gerçekleşen bir etki. Kuzey düğümü kaderin sunduğu fırsatları ve olumlu gelişmeleri temsil eder. Kiron ise iyileşme, daha iyi ve daha güzel olanı elde etme ile ilgilidir. Beşinci evinizde sevgi, aşk, romantizm, çocuk ve yaratıcılık konuları vardır. Bu hafta sevildiğinizi, aşkla dolu olduğunuzu, beslendiğinizi hissedeceksiniz. İlişkinizde güzellikler yaşayacak, aşk hayatınızda iyileşmeler görecek, daha fazla coşku ve romantizm duyacaksınız. Risk almaktan, cinselliği yaşamaktan korkmayacaksınız. Belki de bu alanda bir şeyler düzene girecek, iyileşecek. Çocuğunuz varsa onunla ilgili mutlu haberler alabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bunun için tıbbi bir destek almanız gerekiyorsa, bunu yapabilirsiniz. Bu hafta toparlanma, iyileşme, güzelleşme enerjileri var. Spor yapmak, yaratıcı faaliyetlere katılmak, spekülatif yatırımlar yapmak için de fırsatlar yakalayabilirsiniz. Koç burcu ateş, demir, çelik, cam, otomotiv gibi sektörleri ifade eder. Kiron da sağlık, tıp, tedavi gibi alanları anlatır. Bu sektörlerde veya alanlarda yatırım yapmak, araştırma yapmak, fayda sağlamak mümkün olabilir. Ama asıl olarak sevildiğinizi, eğlendiğinizi, merkezde olduğunuzu, kendinizi gösterdiğinizi, aşkı ve sevgiyi coşkuyla yaşadığınızı göreceksiniz. Sevgili yay burçları, bu hafta keyfinize bakın.