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300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Her hafta Perşembe gününü indirim günü ilan eden A101 hafta sonu fırsatları ile de vatandaşı cezbediyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 12:26
300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Her hafta Perşembe gününü indirim günü ilan eden A101 hafta sonu fırsatları ile de vatandaşı cezbediyor. Türkiye'nin en sevilen market zincirlerinden A101, 12 Ekim 2024 Cumartesi itibarıyla başlayan yeni aktüel kataloğu ile müşterilerine büyük sürprizler yaparken, özellikle de kadınlara bayram ettirecek ürünler, katalogda yer alıyor. Hafta sonu için özel olarak hazırlanan bu katalog, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar bir çok kategoride indirimi sağlamış bulunuyor.  

A101, haftalık aktüel kataloğu ile her evin ihtiyacı olan gıda ve temizlik ürünlerini uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor. Bu haftaki katalogda, özellikle temizlik ürünlerinde dikkat çeken indirimler bulunuyor. 

A101 12 eKİM 2024 AKTÜEL KATALOĞU  

A101'in yeni aktüel kataloğunda, en çok dikkat çeken ürün 28 TL’den 199 TL’ye düşen Persil Toz deterjan olarak ön plana çıkarken, Persil toz deterjanın yanı sıra birçok farklı ürün de indirimli olarak satışa sunulacak. Katalogda, süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri, et ve şarküteri ürünleri, bakliyat, yağ ve şeker gibi temel gıda maddeleri, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok farklı kategoride ürün bulunuyor. 

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

A101 12 ekim indirimli ürünler listesi 

Karlıdağ Tuzlu Tereyağı 750 gr 259 TL 

Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 97 TL 

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 199 TL 

Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 119 TL 

Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 189 TL 

Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 139 TL 

Anavarza Çiçek Balı 450 gr 129 TL 

Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 47 TL 

Kent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri 750 gr 85 TL 

Pepsi Cola Gazlı İçecek 2,5 Litre 35 TL 

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Fruko Gazoz 2,5 Litre 31 TL 

Yedigün Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 Litre 35 TL 

Doritos Mısır Cipsi Çeşitleri 120 gr 27 TL 

Ruffles Patates Cipsi 107 gr 27 TL 

Çerezza Mısır Cipsi 180 gr 32 TL 

Asperox Sarı / Mavi Güç Çeşitleri 1 Litre 75 TL 

Persil Toz Deterjan 5,5 Kg 199 TL 

 


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