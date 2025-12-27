65 yaşında Fatma Duran 58 yıl sonra 3 haftada okuma-yazma öğrendi

Şahinbey Belediyesi'nin kursu, yanlış otobüse binme sorununu çözdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Fatma Duran, çocukluk döneminde gerçekleştiremediği okuma-yazma hayaline 58 yıl sonra kavuştu. 3 hafta süren kursla okuma ve yazmayı öğrenen Duran, günlük yaşamındaki zorlukları aşmayı hedefliyor.

3 çocuk annesi ve 4 torun sahibi olan Duran, babasının kendisini okula göndermemesi nedeniyle eğitim alamadığını, evlendikten sonra da fırsat bulamadığını anlattı. Eşinin vefatının ardından tek başına kalan Duran, okuma-yazma bilmemesinin günlük yaşamında pek çok güçlük yarattığını belirtti.

Duran, mahallelerindeki Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'nde Şahinbey Belediyesi tarafından kadınlara yönelik açılan okuma-yazma kursuna katılmaya karar verdi. Merkez yetkililerinin yönlendirmesiyle kursa başlayan Duran, eğitmen Tülay Balaban ile çalışmaya başladı ve kısa sürede ilerleme kaydetti.

Kurs eğitmeni Tülay Balaban, Duran'ın azmi sayesinde ilk haftalarda harfleri öğrenmeye başladığını, kursa yeni katılan büyük yaşlı kursiyerlerle özel olarak ilgilendiklerini söyledi. Balaban, 'Fatma teyze 2-3 haftadır buraya geliyor. İlk 5-6 harfimizi öğrendi, öğrenmeye devam ediyoruz' diyerek belediyeye teşekkür etti.

Duran, okuma-yazma bilmemesinin yol açtığı sıkıntıları şu sözlerle aktardı: 'Dolmuşa bineceğim ama hangisine bineceğimi bilmiyorum. Nereye gitsem kayıp oluyorum. Telefonla kimseyi arayamıyorum. Hastaneye gidince yardım için birisini götürüyorum, yalnız yapamıyorum.' Yanlış otobüse binme sorunundan bıkan Duran, kurs sayesinde bu sorunu çözmeyi umuyor.

Yaşına rağmen öğrenme isteğini vurgulayan Duran, 'Yazmayı bayağı öğrendim. Okumayı da birkaç harf öğrendim. Hiç olmasa bir harf bilsem bana faydası var. Kendimi aynı ilkokul öğrencisi gibi hissediyorum. Öğrenmenin yaşı yok' dedi. Kızı ve gelininden gelen şaşkınlığa rağmen azmini koruduğunu belirtti.

Kurs eğitmeni Balaban, büyük yaşlı kursiyerlere özel özen gösterdiklerini ve Fatma Duran gibi kursiyerlerin gurur verici olduğunu ifade etti. Balaban, 'Bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz' sözleriyle desteğe dikkat çekti.

Fatma Duran, geç de olsa gerçekleştirdiği en büyük hayalinin mutluluğunu yaşadığını ve okuma-yazma öğrenerek hayatını kolaylaştırmayı hedeflediğini söyledi.

ŞAHİNBEY İLÇESİNDE OKUMA YAZMA KURSUNA İLGİ YOĞUN