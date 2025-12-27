Yüksekova TRSM'de Hastaların El Emeği Ürünleri Sergisi ve Yeni Yıl Etkinliği

Yüksekova TRSM'de Hastaların El Emeği Ürünleri Sergisi

Rehabilitasyon sürecine sosyal destek: Sergi, yemek ve yeni yıl kutlaması

Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi bünyesindeki Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)'nde tedavi gören hastalar için bir etkinlik düzenlendi. Program, hastaların sosyalleşmesini ve rehabilitasyon sürecine sosyal destek sağlanmasını amaçladı.

Etkinlik kapsamında, merkezde rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde hazırlanan el emeği ürünler merkez duvarlarında sergilendi. Katılımcılar sergiyi ilgiyle inceleyerek hastaların emeklerine tanıklık etti.

Serginin ardından hastane yönetimi tarafından katılımcılara yemek ikramı yapıldı ve yeni yıl dolayısıyla pasta kesimi gerçekleştirilerek birliktelik duygusu güçlendirildi.

Merkez sorumlu hekimi Mete Erciş, etkinlikte yaptığı konuşmada, sosyal faaliyetlerin tedavi sürecindeki önemine değindi. Erciş, "Toplum ve ruh sağlığı merkezimizde tedavi gören hastalarımızla bir araya gelerek yeni yılı karşıladık. Bu tür etkinliklerle yeni yılda umut, dayanışma ve birliktelik mesajı vermek istedik. Sosyal etkinlikler, hastalarımızın rehabilitasyon sürecine önemli katkılar sunuyor. Etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Programa Yüksekova Devlet Hastanesi Müdürü Osman Kaynar, Hastane Müdür Yardımcısı Neslihan Baki, Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Salih Diler ile çok sayıda sağlık personeli katıldı.

