Bingöl’de Deprem Hazırlığı: Konteyner Kentler ve Yedek Alanlar Hazır

Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta öncülüğünde merkez ve ilçelerde konteyner kent hazırlıkları tamamlanıyor; Yedisu'de 44 konteyner ve 40 yedek alanda bekletiliyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 14:04
Bingöl’de Deprem Hazırlığı: Konteyner Kentler ve Yedek Alanlar Hazır

Bingöl’de Deprem Hazırlıkları Hız Kesmeden Sürüyor

Üç büyük fay zonunun kesişim noktasında bulunan Bingölde olası depremlere karşı yürütülen hazırlıklar sürüyor. Çalışmalar, Vali Dr. Ahmet Hamdi Ustanın öncülüğünde, merkez ve ilçelerde eş zamanlı olarak devam ediyor.

Merkez ve Yedisu’da Somut Adımlar

Merkezde Mehmetçik Konteyner Kent alanı hazır hale getirilirken, Yedisu ilçesinde de kapsamlı düzenlemeler tamamlandı. Yedisu Kaymakamlığımız tarafından kurulan alanda afetlere hazırlık kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmaları bitirildi.

Mevcut düzenlemeyle alanda 2 adet konteyner kriz ve idare merkezi ile 42 konteyner vatandaşların kullanımına yönelik olarak hazır tutuluyor; toplam 44 konteyner ihtiyaç halinde hemen devreye alınabilecek durumda planlandı.

Yedek Konteyner ve Toplama Alanı

Tamamlanan bu alana ek olarak ikinci bir yedek konteyner toplama alanı oluşturuldu. Köylerde boş, kullanılmayan ve konutları teslim edilen vatandaşlarımızdan toplanan konteynerler, toplama alanında nizami şekilde depolandı. Arazi; altyapı ve üstyapı açısından kaba hazırlıkları yapılmış, kuruluma uygun olarak seçildi. Bu şekilde toplanan 40 yedek konteyner ihtiyaç duyulması halinde hızla kurulum yapılabilecek şekilde bekletiliyor.

Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, hazırlıkların merkez ve Yedisu ile sınırlı kalmayacağını belirterek, "Kalan 6 ilçemizde de benzer hazırlıkları yapacağız" dedi.

