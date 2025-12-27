DOLAR
Kütahya'da Mevsimin İlk Karı: Radar Bölgesi Kartpostallık Görüntüler

Kütahya'nın yüksek kesimleri mevsimin ilk karıyla beyaza büründü; Radar bölgesi başta olmak üzere ekili alanlar ve yollar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 14:01
Kütahya'da mevsimin ilk karı

Kütahya'nın yüksek kesimleri mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Kentte etkisini gösteren yağış, özellikle yüksek rakımlı alanlarda hissedildi.

Radar bölgesi ve yüksek alanlarda beyaz örtü

Özellikle Radar bölgesi başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ekili alanlar, tarlalar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı Radar mevkiindeki yol da kısa sürede beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Mevsimin ilk karını gören vatandaşlar ise yağışı sevinçle karşıladı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

