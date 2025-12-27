Kütahya'da Mevsimin İlk Karı: Radar Bölgesi Kartpostallık Görüntüler

Kütahya'da mevsimin ilk karı

Kütahya'nın yüksek kesimleri mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Kentte etkisini gösteren yağış, özellikle yüksek rakımlı alanlarda hissedildi.

Radar bölgesi ve yüksek alanlarda beyaz örtü

Özellikle Radar bölgesi başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ekili alanlar, tarlalar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı Radar mevkiindeki yol da kısa sürede beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Mevsimin ilk karını gören vatandaşlar ise yağışı sevinçle karşıladı.

KÜTAHYA'NIN YÜKSEK KESİMLERİ MEVSİMİN İLK KARIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ