Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik beş günlük Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi, Ümit Arslan tarafından teorik ve uygulamalı olarak verildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:09
Eğitim ve Hedef Kitle

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinde görevli personele yönelik olarak Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi düzenlendi. Eğitim, gerçekleştirme görevlisi, harcama yetkilisi, teknik şartname ve idari şartname hazırlayan, piyasa araştırması yapan, muayene kabul komisyonlarında görev alan ve kontrol teşkilatlarında bulunan personeli kapsadı.

Eğitim Süresi ve Eğitmen

Eğitmen Ümit Arslan tarafından sunulan program, üç günü teori ve iki günü uygulama olmak üzere toplam beş gün sürdü.

Kapsam ve İçerik

Eğitimde katılımcılara şu konularda kapsamlı bilgi aktarımı yapıldı: temel ihale bilgileri, ihalelere katılımda yeterlilik kriterleri, ihale işlem dosyasının hazırlanması ve ihale sürecinde gerçekleştirilen işlemler.

Ayrıca mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı ve yapım işi ihalelerine ilişkin özel hususlar, doğrudan temin ve sözleşme sürecinde gerçekleştirilen işlemler ele alındı. Katılımcılara şikâyet sürecinde yürütülen işlemler hakkında da bilgiler verildi.

Eğitimde ayrıca Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ve elektronik ihale uygulamaları üzerine uygulamalı anlatımlar yapıldı; katılımcılara mevzuat ve pratik uygulamalar arasında köprü kuracak bilgiler sunuldu.

Sonuç

Eğitim, belediye hizmet birimlerinde ihale süreçlerinin doğru ve etkin yürütülmesine katkı sağlamayı hedefledi ve katılımcılara mevzuata uygun uygulama bilgileri aktarıldı.

