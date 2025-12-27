Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı Beyaza Büründü

Bolu'nun incisi beyaza büründü

Kartpostallık görüntüler dron ile kaydedildi

Gölcük Tabiat Parkı, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüsüne bürünerek ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sundu.

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve her mevsim yerli ile yabancı turistlerin uğrak noktası olan tabiat parkında, kar sonrası doğa adeta yeniden canlandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede, gölü çevreleyen çam ormanları ile simge yapı olan Devlet Konukevi tamamen beyazla kaplandı. Ortaya çıkan bu görsel şölen, bölgeyi fotoğraf tutkunları için cazibe merkezine dönüştürdü.

Parkın karla kaplı doğal güzellikleri, dron ile havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerdeki kartpostallık manzaralar, görenleri hayran bıraktı.

