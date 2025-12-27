DOLAR
Karlıova kara teslim oldu — Kar kalınlığı 25 santimi geçti

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu; kar kalınlığı 25 santimi geçerken belediye iş makineleriyle cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlattı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:12
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 25 santimi geçti ve gece boyunca süren yağış cadde ve sokakları kapladı.

Adını karla kaplı ovadan alan 1.940 rakımlı Karlıova sabaha karla uyandı. Vatandaşlar araçlarının ve iş yeri önlerindeki karı temizlerken, belediye ekipleri iş makineleriyle ulaşımı sağlamak için çalışmalar başlattı.

Belediye’den açıklama

Zabıta Memuru Turan Eroğlu yaptığı açıklamada, "Karlıova Belediyesi olarak kış hazırlıklarımızı yapmıştık. Dün geceden itibaren yoğun kar yağışı devam etmektedir. 25 santim kar yağışı oldu. Belediye araçları vatandaşımızın mağdur olmaması için sabah erkende çalışmalara başladı. Ara sokaklar ve caddeler temizlenmeye başladı" dedi.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise yapılan açıklamada şu uyarıya yer verdi: "Beklenen kar yağışlarının Elazığ ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm), Bingöl çevrelerinde ise yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir".

