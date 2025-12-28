DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.770.592,12 -0,44%

Abant'ta Kar Kaosu: Tatilciler Yolda Kaldı, Jandarma Müdahale Etti

Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda yoğun kar ve 30 santimetreye varan örtü nedeniyle kış lastiği olmayan sürücüler yolda kaldı; jandarma ekipleri kurtardı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:43
Abant'ta Kar Kaosu: Tatilciler Yolda Kaldı, Jandarma Müdahale Etti

Abant'ta Kar Kaosu: Tatilciler Yolda Kaldı, Jandarma Müdahale Etti

Yoğun kar yağışı parkı beyaza bürüdü

Bolu'nun turizm merkezi Abant Gölü Milli Parkı, kentte dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışıyla beraber beyaz örtüye teslim oldu. Parkta kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı gözlendi. Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, eşsiz kar manzarasında hatıra fotoğrafı çektirmek için bölgeye akın etti; bazıları yanlarında getirdikleri şambrellerle kayma eğlencesi yaşadı.

Yolda kalan sürücülere jandarma müdahalesi

Milli park girişinde oluşan yoğunluğun ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çeken ve kayan araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durdu. Özellikle araçlarında kış lastiği veya zincir bulunmayan sürücüler yolda kaldı ve arkalarında uzun kuyruklar oluştu.

Bölgedeki olaylara hızlı müdahale eden Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş ve Trafik ekipleri, mahsur kalan tatilcilere yardım etti. Yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı olan jandarma ekipleri, sürücüleri kış şartlarında araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlar ve alınacak önlemler konusunda bilgilendirdi.

Yetkililer, benzer yoğunluk ve hava koşullarında sürücülerin tedbirli olması gerektiğini vurgulayarak kış lastiği ve zincir bulundurulmasının önemine dikkat çekti.

BOLU’NUN TURİZM MERKEZİ ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI, YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI BEYAZA BÜRÜNDÜ. HAFTA...

BOLU’NUN TURİZM MERKEZİ ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI, YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI BEYAZA BÜRÜNDÜ. HAFTA SONU TATİLİ İÇİN PARKA AKIN EDEN ANCAK KIŞ LASTİĞİ BULUNMAYAN SÜRÜCÜLER YOLDA KALINCA, YARDIMLARINA JANDARMA EKİPLERİ KOŞTU.

BOLU’NUN TURİZM MERKEZİ ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI, YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI BEYAZA BÜRÜNDÜ. HAFTA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis’te Yoğun Kar Kuşları Yerleşimlere İndirdi
2
Bolu'da Ani Kar Fırtınası: Vatandaşlar Şemsiyeyle Korunmaya Çalıştı
3
Abant'ta Kar Kaosu: Tatilciler Yolda Kaldı, Jandarma Müdahale Etti
4
Bartın'da Yoğun Kar Yağışı: Karla Mücadele ve Ulaşım Durumu
5
Erzurum Oltu'da Yoğun Kar: 35 Mahalle Yolu Kapandı
6
Erzurum Oltu'da Kar Yağışı: 35 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Semih Balaban Ortaköy'de: Mahalle Talepleri Tek Tek Not Alındı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti