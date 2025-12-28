Abant'ta Kar Kaosu: Tatilciler Yolda Kaldı, Jandarma Müdahale Etti

Yoğun kar yağışı parkı beyaza bürüdü

Bolu'nun turizm merkezi Abant Gölü Milli Parkı, kentte dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışıyla beraber beyaz örtüye teslim oldu. Parkta kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı gözlendi. Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, eşsiz kar manzarasında hatıra fotoğrafı çektirmek için bölgeye akın etti; bazıları yanlarında getirdikleri şambrellerle kayma eğlencesi yaşadı.

Yolda kalan sürücülere jandarma müdahalesi

Milli park girişinde oluşan yoğunluğun ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çeken ve kayan araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durdu. Özellikle araçlarında kış lastiği veya zincir bulunmayan sürücüler yolda kaldı ve arkalarında uzun kuyruklar oluştu.

Bölgedeki olaylara hızlı müdahale eden Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş ve Trafik ekipleri, mahsur kalan tatilcilere yardım etti. Yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı olan jandarma ekipleri, sürücüleri kış şartlarında araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlar ve alınacak önlemler konusunda bilgilendirdi.

Yetkililer, benzer yoğunluk ve hava koşullarında sürücülerin tedbirli olması gerektiğini vurgulayarak kış lastiği ve zincir bulundurulmasının önemine dikkat çekti.

BOLU’NUN TURİZM MERKEZİ ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI, YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI BEYAZA BÜRÜNDÜ. HAFTA SONU TATİLİ İÇİN PARKA AKIN EDEN ANCAK KIŞ LASTİĞİ BULUNMAYAN SÜRÜCÜLER YOLDA KALINCA, YARDIMLARINA JANDARMA EKİPLERİ KOŞTU.