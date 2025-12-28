DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.245,78 -0,35%

Kocaeli’de Yoğun Kar: Ekipler Yolları Açıyor, Kar 25 santimetreyi geçti

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde etkili kar yağışıyla ekipler yol açma, tuzlama ve yolda kalan sürücülere teknik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:53
Kocaeli’de Yoğun Kar: Ekipler Yolları Açıyor, Kar 25 santimetreyi geçti

Kocaeli’de yoğun kar yağışı yolları etkiliyor

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların önüne geçmek için ekipler aralıksız çalışıyor.

Yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla buzlanma riskini azaltmaya yönelik müdahalelerini sürdürüyor.

Sürücülere teknik destek ve müdahale

Çalışmalar kapsamında ekipler, kar nedeniyle ilerleyemeyen sürücülere teknik destek sağlıyor ve yolda kalan araçlara müdahale ediyor.

Öte yandan, kentteki yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreyi geçti.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOL...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOL AÇMA VE TUZLAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA EKİPLER YOLDA KALAN ARAÇLARA DA MÜDAHALE EDİYOR.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOL...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Lapa Lapa Kar Görsel Şölen Oluşturdu
2
Çanakkale'de Mevsimin İlk Karı: Çan ve Bayramiç Beyaza Büründü
3
Beypazarı’nda Karla Kaplı Yılkı Atları Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
4
Diyarbakır'da Ücretsiz Oyun Terapisi: 0-6 Yaş Otizm, Down ve DEHB'li Çocuklara Destek
5
Kastamonu’da Yoğun Kar: Ağır Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı, 3 İlçede Eğitim Ara
6
Muş’ta Sis ve Gün Batımı: Muş Ovası’nda Kartpostallık Manzaralar
7
Bolu'da Ani Kar Fırtınası: Vatandaşlar Şemsiyeyle Korunmaya Çalıştı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti