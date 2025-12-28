Kocaeli’de Yoğun Kar: Ekipler Yolları Açıyor, Kar 25 santimetreyi geçti

Kocaeli’de yoğun kar yağışı yolları etkiliyor
Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların önüne geçmek için ekipler aralıksız çalışıyor.
Yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla buzlanma riskini azaltmaya yönelik müdahalelerini sürdürüyor.
Sürücülere teknik destek ve müdahale
Çalışmalar kapsamında ekipler, kar nedeniyle ilerleyemeyen sürücülere teknik destek sağlıyor ve yolda kalan araçlara müdahale ediyor.
Öte yandan, kentteki yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreyi geçti.
