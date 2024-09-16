Adana Altın Koza Film Festivali'nde 11 İlk Gösterim

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Başlıyor

Bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, dünya sineması bölümüyle sinemaseverlere özel bir deneyim sunacak. Festival, 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bu yıl toplamda 11 film ilk kez Adana'da gösterilecek.

Gösterilecek Filmler

Festival komitesinin yaptığı açıklamaya göre, dünya sineması bölümünde yer alacak filmler şunlardır:

Megalopolis

Kutsal İncirin Tohumu

Bir Salyangozun Anıları

Süleyman'ın Hikayesi

Dünyanın Sonuna Üç Kilometre

Aydınlık Hayallerimiz

Kutsal Enerji

Cennetin Kıyısındaki Köy

Vahşi Elmas

Gidecek Yer Yok

Çalınan Gezegenim

Bu filmler, Adana'da ilk defa izleyici ile buluşacak ve festivalin önemli bir parçasını oluşturacak.