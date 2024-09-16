Adana Altın Koza Film Festivali'nde 11 İlk Gösterim

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Başlıyor
Bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, dünya sineması bölümüyle sinemaseverlere özel bir deneyim sunacak. Festival, 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bu yıl toplamda 11 film ilk kez Adana'da gösterilecek.
Gösterilecek Filmler
Festival komitesinin yaptığı açıklamaya göre, dünya sineması bölümünde yer alacak filmler şunlardır:
- Megalopolis
- Kutsal İncirin Tohumu
- Bir Salyangozun Anıları
- Süleyman'ın Hikayesi
- Dünyanın Sonuna Üç Kilometre
- Aydınlık Hayallerimiz
- Kutsal Enerji
- Cennetin Kıyısındaki Köy
- Vahşi Elmas
- Gidecek Yer Yok
- Çalınan Gezegenim
Bu filmler, Adana'da ilk defa izleyici ile buluşacak ve festivalin önemli bir parçasını oluşturacak.