Halkapınar'da Kar Etkili: 15 Santimetre Örtü, Doğaseverlerden Yaban Hayvanlarına Destek

Konya'nın Halkapınar ilçesinde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı; belediye ekipleri çalışırken doğaseverler yaban hayvanları için yiyecek bıraktı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:44
Halkapınar'da Kar Etkili: 15 Santimetre Örtü, Doğaseverlerden Yaban Hayvanlarına Destek

Halkapınar'da Kar Etkili: 15 Santimetre Örtü

Konya'nın ilçelerinde etkili olan kar yağışı, en yoğun örtüyü Halkapınar ilçesinde bıraktı.

Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sonrası ilçede kar kalınlığı yer yer 15 santimetre'ye ulaştı. Soğuk hava ile birlikte beyaza bürünen Halkapınar'da kartpostallık manzaralar oluştu.

Yüksek kesimlerde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye ve ilgili ekipler, olumsuzluklara karşı tedbirlerini alarak çalışmalarını sürdürdü.

Doğaseverlerden Yaban Hayvanlarına Destek

Öte yandan, soğuk hava ve yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaseverler araziye yiyecek bıraktı.

