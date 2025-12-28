Yüksekova'da Gece Yarısı: Taksi Şoförünün Dikkati Gençin Hayatını Kurtardı

Olay ve müdahale

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde aniden rahatsızlanan bir genç, taksi şoförünün dikkati ve sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde tedavi altına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yüksekova’nın Orman Mahallesinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir genç, evine çağırdığı taksiye binerek çarşıya gitmek istedi.

Genci aracına alan taksi şoförü, yolculuk sırasında durumun ciddiyetini fark etti. Gencin sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine şoför, zaman kaybetmeden en hızlı şekilde hastaneye doğru ilerledi.

Bu sırada Cengiz Topel Caddesi üzerinde tesadüfen hastaneye gitmekte olan 112 Acil Sağlık ekipleriyle karşılaşan taksi şoförü, genci sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ambulans içinde gence ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalenin ardından genç, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumuyla ilgili net bilgi paylaşılmazken, olayda taksi şoförünün duyarlılığı ve ekiplerin hızlı müdahalesi takdir topladı.

