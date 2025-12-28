DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.768.811,75 -0,39%

Yüksekova'da Gece Yarısı: Taksi Şoförünün Dikkati Gençin Hayatını Kurtardı

Yüksekova'da saat 03.00'te rahatsızlanan genç, taksi şoförünün dikkati ve 112 ekiplerinin hızlı müdahalesiyle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:05
Yüksekova'da Gece Yarısı: Taksi Şoförünün Dikkati Gençin Hayatını Kurtardı

Yüksekova'da Gece Yarısı: Taksi Şoförünün Dikkati Gençin Hayatını Kurtardı

Olay ve müdahale

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde aniden rahatsızlanan bir genç, taksi şoförünün dikkati ve sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde tedavi altına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yüksekova’nın Orman Mahallesinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir genç, evine çağırdığı taksiye binerek çarşıya gitmek istedi.

Genci aracına alan taksi şoförü, yolculuk sırasında durumun ciddiyetini fark etti. Gencin sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine şoför, zaman kaybetmeden en hızlı şekilde hastaneye doğru ilerledi.

Bu sırada Cengiz Topel Caddesi üzerinde tesadüfen hastaneye gitmekte olan 112 Acil Sağlık ekipleriyle karşılaşan taksi şoförü, genci sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ambulans içinde gence ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalenin ardından genç, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumuyla ilgili net bilgi paylaşılmazken, olayda taksi şoförünün duyarlılığı ve ekiplerin hızlı müdahalesi takdir topladı.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ANİDEN RAHATSIZLANAN BİR GENÇ, TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ANİDEN RAHATSIZLANAN BİR GENÇ, TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN DİKKATİ VE SAĞLIK EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ SAYESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ANİDEN RAHATSIZLANAN BİR GENÇ, TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saldırgan köpek ihbarına giden Kepez Belediyesi ekiplerine saldırı
2
Siirt'te 45 Köy Yolu Kar Sonrası Ulaşıma Açıldı
3
Diyarbakır Büyükşehir'den 'Yerinde Çözüm': Asfalt, Yaya Geçidi ve Su Sayaçları
4
Palandöken Belediyesi 7/24 Karla Mücadelede Sahada
5
Elazığ'da Karla Mücadele Sürüyor: 15 Greyder, 140 Ton Tuz Kullanıldı
6
Harput'ta Kar Şöleni: 1200 Rakımlı Tarihi Mahalle Beyaz Gelinliğini Giydi
7
Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesi'nde Gençlere Mesaj

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti