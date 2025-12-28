Rize'de yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı, Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu ve yaylalarda kar örtüsü 1 metreyi aştı.

Ölçümler

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda kar kalınlığı 114 santimetre olarak ölçüldü. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit Yaylası'nda kar yüksekliği 112 santimetre, İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası'nda ise 110 santimetre olarak kaydedildi.

Köy yolları ve müdahale

Diğer ilçelerde de kar yağışı etkili olurken, toplam 57 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan yolların dağılımı şu şekilde: İkizdere 22, Çayeli 11, Çamlıhemşin 10, Ardeşen 5, Kalkanedre 4, Hemşin 3 ve Fındıklı 2.

Rize İl Özel İdaresi, ulaşımın sağlanması için 32 iş makinesi ve 72 personelden oluşan ekiplerle kapalı köy yollarında çalışma başlattı.

RİZE’NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAR KALINLIĞI YAYLALARDA 1 METREYİ AŞARKEN BAZI KÖYLERİ DE BEYAZA BÜRÜDÜ