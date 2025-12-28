DOLAR
Rize'de yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Rize'nin yaylalarında kar örtüsü 1 metreyi aştı; 57 köy yolu kapandı, İl Özel İdaresi 32 iş makinesi ve 72 personelle müdahale başlattı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:44
Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı, Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu ve yaylalarda kar örtüsü 1 metreyi aştı.

Ölçümler

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda kar kalınlığı 114 santimetre olarak ölçüldü. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit Yaylası'nda kar yüksekliği 112 santimetre, İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası'nda ise 110 santimetre olarak kaydedildi.

Köy yolları ve müdahale

Diğer ilçelerde de kar yağışı etkili olurken, toplam 57 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan yolların dağılımı şu şekilde: İkizdere 22, Çayeli 11, Çamlıhemşin 10, Ardeşen 5, Kalkanedre 4, Hemşin 3 ve Fındıklı 2.

Rize İl Özel İdaresi, ulaşımın sağlanması için 32 iş makinesi ve 72 personelden oluşan ekiplerle kapalı köy yollarında çalışma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

