Yeşilay Samsun Şubesi: 'Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller'le Mücadele

Yeşilay Samsun Şubesi 'Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller' vizyonunu hayata geçiriyor

Yeşilay Samsun Şubesi, 'Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller' vizyonu kapsamında bağımlılıkla mücadele çalışmalarını yoğun bir programla sürdürüyor. 2026 yılının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 'bağımsızlık yılı' ilan edilmesi doğrultusunda yürütülen seferberlik, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor.

Eğitim, farkındalık ve spor odaklı projeler

Gençler, çocuklar ve ailelere yönelik projelere ağırlık veren şube; eğitimler, farkındalık çalışmaları ve spor temelli etkinliklerle bağımlılık riskine karşı koruyucu adımlar atıyor. Benim Kulübüm Yeşilay etkinlikleriyle gençlik merkezleri, kamplar ve yaz Kur'an kurslarında düzenlenen programlarda yaklaşık 2 bin çocuk ve gence bağımlılıklardan uzak bir yaşam bilinci kazandırılıyor.

Sporun koruyucu gücünü merkeze alan girişimler çerçevesinde, Canik Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Pickleball Derneği iş birliğinde düzenlenen pickleball turnuvalarıyla aileler, gençler ve çocuklar spora yönlendiriliyor.

Toplumsal etkinlikler ve farkındalık çalışmaları

Yeşilay stantları; orman temizliği, sahil etkinlikleri, kadın emeği festivalleri ve çocuk şenlikleri gibi organizasyonlarda yer alarak toplumsal farkındalığı artırıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 26 Haziran Uyuşturucu ile Mücadele Günü, bisiklet turları, kitap fuarları ve gençlik festivallerindeki faaliyetlerle bağımlılıklara karşı güçlü bir toplumsal duruş sergileniyor.

Danışmanlık, rehabilitasyon ve aile destekleri

Okullar, KYK yurtları, camiler, Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde düzenlenen seminerlerle tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı konusunda binlerce kişiye eğitim veriliyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) klinik psikologları ve iyileşme koçları tarafından yürütülen programlarla hükümlü ve yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor.

Aile bağlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar arasında anne-çocuk ve baba-çocuk şenlikleri, çocuk evleri sitelerinde düzenlenen eğitimler, yoga, voleybol, piknik ve çeşitli spor etkinlikleri yer alıyor. Ayrıca Avrupa Hareketlilik Haftası, Milli Ağaçlandırma Günü ve Cumhuriyet ile Zafer Bayramı yürüyüşlerine gönüllü katılımla sağlıklı yaşam mesajı veriliyor.

Geniş çaplı erişim ve iş birlikleri

Yeşilay Farkındalık Programları kapsamında 12 binden fazla kişiye bağımlılıkla mücadele eğitimi verilirken, bağımsızlık seferberliği çerçevesinde 150 eczane ziyaret edilerek Yeşilay ve YEDAM hizmetleri tanıtılıyor. Üniversitelerdeki tanıtım günleriyle yeni gönüllüler kazanılıyor; kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla imzalanan iş birliği protokolleri mücadeleye sürdürülebilirlik kazandırıyor.

Ödül ve başvuru çağrısı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından İstanbul’da düzenlenen 'Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'nde Yeşilay Samsun Şubesi, Bağımsızlık Seferberliği kapsamında 'Ayın İlham Veren Gönüllülük Faaliyeti Ödülü'ne layık görüldü. Yapılan açıklamada, vizyon doğrultusunda bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili destek almak isteyen vatandaşların ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattına başvurabilecekleri hatırlatıldı.

