Adana’da Apartmanlar Arasında Tarla Satılmadı: Patatesle Üretim Sürüyor

Adana Sarıçam'da, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde apartmanlar arasında kalan tarla sahibi müteahhide satmayıp patates ekti; mahalle halkı kararı destekliyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:42
Adana’da Apartmanlar Arasında Tarla Satılmadı: Patatesle Üretim Sürüyor

Adana’da Apartmanlar Arasında Tarla Satılmadı: Patatesle Üretim Sürüyor

Adananın Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde, çevresi apartmanlarla çevrili bir tarla sahibi tarafından yıllardır müteahhitlere verilmedi. Bölgedeki konutlaşmaya rağmen tarlaya son olarak patates ekildi; arsanın satılmama kararı mahalle sakinlerinden destek buldu.

Mahalle Sakinleri Ne Diyor?

Fatoş Hayta tarlanın korunması gerektiğini vurguladı: "Toprağın yerinde beton yığını mı olsun? Bence olmamalı. Artık nefes alacak bir şeyimiz kalmadı. Tarla sahibinin burayı satmaması çok doğru bir karar."

Ahmet Demir ise deprem riskine dikkat çekerek, "Daha yeni depremi yaşadık. Buldukları her yere bina dikiyorlar. Bu gidişle sonumuz hayır değil. Tarla sahibi buraya patates ekmiş; doğrusunu yapıyor. Zaten üretmemiz gerekiyor" dedi.

Süllü Totuş ise tarlanın kamusal alana dönüştürülebileceğini önererek, "Belediye burayı kamulaştırıp halk için sosyal donatılar yapabilir. Buraların illa bina olması gerekmiyor. Konuta açılmıyorsa yeşil alan ya da spor tesisi yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Mahalleliler tarla sahibinin kararını destekleyerek, bölgedeki hızlı yapılaşma karşısında toprağın korunmasının önemine dikkat çekiyor. Tarla, çevredeki konutlaşma içinde üretimin ve yeşil alanın sembollerinden biri haline geldi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

