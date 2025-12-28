Adana’da Apartmanlar Arasında Tarla Satılmadı: Patatesle Üretim Sürüyor

Adananın Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde, çevresi apartmanlarla çevrili bir tarla sahibi tarafından yıllardır müteahhitlere verilmedi. Bölgedeki konutlaşmaya rağmen tarlaya son olarak patates ekildi; arsanın satılmama kararı mahalle sakinlerinden destek buldu.

Mahalle Sakinleri Ne Diyor?

Fatoş Hayta tarlanın korunması gerektiğini vurguladı: "Toprağın yerinde beton yığını mı olsun? Bence olmamalı. Artık nefes alacak bir şeyimiz kalmadı. Tarla sahibinin burayı satmaması çok doğru bir karar."

Ahmet Demir ise deprem riskine dikkat çekerek, "Daha yeni depremi yaşadık. Buldukları her yere bina dikiyorlar. Bu gidişle sonumuz hayır değil. Tarla sahibi buraya patates ekmiş; doğrusunu yapıyor. Zaten üretmemiz gerekiyor" dedi.

Süllü Totuş ise tarlanın kamusal alana dönüştürülebileceğini önererek, "Belediye burayı kamulaştırıp halk için sosyal donatılar yapabilir. Buraların illa bina olması gerekmiyor. Konuta açılmıyorsa yeşil alan ya da spor tesisi yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Mahalleliler tarla sahibinin kararını destekleyerek, bölgedeki hızlı yapılaşma karşısında toprağın korunmasının önemine dikkat çekiyor. Tarla, çevredeki konutlaşma içinde üretimin ve yeşil alanın sembollerinden biri haline geldi.

ADANA’DA BİR KİŞİ TARLASININ ETRAFINDA HER YERİN APARTMAN OLMASINA RAĞMEN TARIM YAPMAYA DEVAM EDİYOR. VATANDAŞLARDA TARLANIN MÜTEAHHİTLERE VERİLMEYEREK TARIMA DEVAM EDİLMESİNE DESTEK VERDİ.