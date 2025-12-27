DOLAR
Adapazarı Hamsi Festivali'nde Doluya Rağmen Horon Coşkusu

Adapazarı'da düzenlenen hamsi festivalinde vatandaşlar dolu yağışına aldırmadan tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı; yaklaşık 2 ton hamsi ikram edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:28
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen hamsi festivali, dolu yağışına rağmen vatandaşların coşkusunu kesmedi. Tulum ve kemençe eşliğinde oynanan horon soğuk havayı unutturdu.

Sakarya Rizeliler Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından şehir merkezinde ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte, Gar Meydanında kurulan stantlarda vatandaşa 2 tona yakın hamsi ikram edildi. Dolu yağışına rağmen katılımcılar el ele tutuşup müzik eşliğinde horon oynamaya devam etti; dolu altındaki görüntüler renkli anlara sahne oldu.

Organizatörlerin açıklamaları

Dernek üyesi Serhan Nizam, "Soğuk kış gününde içleri ısıtacak hamsi festivali düzenledik. Vatandaşlarında katılımı yoğun oldu ve iki ton hamsiyi de hemşerilerimize ikram etti" dedi.

Rize ile Sakarya arasında kültür köprüsü kurmaya çalıştık

Rize ile Sakarya arasında kültür köprüsü kurduklarını belirten dernek üyesi Alptekin Ekşi, "Halkımıza soğuk kış gününde hamsi, tulum ve kemençe ile kültür birleşmesi yaşatıyoruz. Şuan dolu da yağsa hamsinin, kemençe ve tulumun sıcaklığı insanları ısıtıyor. Böyle bir etkinliği Sakarya’nın merkezinde ilk defa yapıyoruz. Bunun devamı gelecek çünkü insanların ilgisi ve neşesi gerçekten güzel" diye konuştu.

Dolu yağışı horona engel olmadı

Dolu yağışı horona engel olmadı

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

