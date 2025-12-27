Adıyaman'da Deprem Sonrası İndere Konutları'nda Yeni Hayat

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve kentte büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından başlatılan kalıcı konut çalışmaları Adıyaman'da meyvelerini veriyor. İndere Konutları'na yerleşen hak sahipleri, yeniden kurulan yaşamlarında güven ve huzuru ön plana çıkarıyor.

Yapıcı Ailesi: Konteynerden Kalıcı Eve

Yapıcı Ailesi, depremde evlerini kaybettikten sonra uzun süre konteyner kentlerde yaşam sürdü. Aile, İndere Konutları'na taşınmanın ardından hayatlarında yeni bir sayfa açtıklarını belirtiyor.

Mehmet Yapıcı, "Allah’a çok şükür bu yeni yapılan evlerimiz çok güvenli ve çok temiz. Allah devletimize zeval vermesin. Çok memnunuz, çok rahatız. Kafamızı yastığa koyduğumuzda artık içimiz rahat bir şekilde uyuyabiliyoruz. Depremin psikolojisini yavaş yavaş atlatmaya çalışıyoruz. Önceki evimizde yürüdüğümüzde bile ses geliyordu, neredeyse sallanıyordu. Şimdi ise komşular konuşsa, bağırsalar bile ses gelmiyor. Duvarlar çok sağlam, hepsi perde duvar. Bu bizim için çok önemli. Kendimizi güvende hissediyoruz" dedi.

Fatma Yapıcı ise, "Elhamdülillah evimize geldik. Evimiz sağlam, çok şükür rahatlıkla uyuyoruz. Konteynerden çıktıktan sonra burası bize adeta saray gibi geldi. Çok memnunuz. Allah bu imkanlara henüz kavuşamayan herkese de nasip etsin" şeklinde konuştu.

Kalıcı Konutlar: Barınmanın Ötesinde Bir Güven Alanı

Depremin ardından Adıyaman genelinde hızla yükselen kalıcı konutlar, depremzedeler için salt bir barınma alanı olmanın ötesine geçti. Teslim edilen konutlar; güvenin yeniden tesis edildiği, yaşamın yeniden kurulduğu alanlar olarak dikkat çekiyor.

İndere Konutları'nda yaşayan hak sahipleri, deprem izlerini geride bırakmaya ve geleceğe daha umutlu bakmaya devam ediyor.

MEHMET VE FATMA YAPICI