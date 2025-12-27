DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.749.697,27 0,31%

Domaniç'te Mevsimin İlk Karı: Kocayayla Geçidi'nde 10 Santimetre

Domaniç Karayolu'nda mevsimin ilk karı etkili oldu; Bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde kar 10 santimetreye ulaştı, trafik önlemleri artırıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 14:56
Domaniç'te Mevsimin İlk Karı: Kocayayla Geçidi'nde 10 Santimetre

Domaniç'te mevsimin ilk karı etkili oldu

Kocayayla Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Kütahya'yı Bursa'ya bağlayan Domaniç Karayolunda mevsimin ilk karı etkisini gösterdi. Bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle dağ yolunda trafik güvenliği için önlemler artırıldı. Yetkililer, ağır tonajlı araçların ve kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmediğini bildirdi.

Karayolları ekipleri, yolun açık kalması için bölgede aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Ekipler, olumsuz hava şartlarına karşı yol güvenliğini sağlamak için yoğun mesai yapıyor.

Yetkililer sürücüleri, hava ve yol koşullarına dikkat etmeleri ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

DOMANİÇ KARAYOLU'NDA MEVSİMİN İLK KARI ETKİSİNİ GÖSTERDİ.

DOMANİÇ KARAYOLU'NDA MEVSİMİN İLK KARI ETKİSİNİ GÖSTERDİ.

DOMANİÇ KARAYOLU'NDA MEVSİMİN İLK KARI ETKİSİNİ GÖSTERDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Oltu’da Mevsimin İlk Karı Düştü — İlçe Merkezinde 7 cm
2
Sakarya'da Doluya Rağmen Horon: Gar Meydanı'nda 2 Ton Hamsi Festivali
3
Bolu'da Kar Keyfi: Parklar Kayak Pisti'ne Döndü
4
Düzce'de Kar Mücadelesi: Tüm Köy Yolları Trafiğe Açıldı
5
Türkiye’nin İlk Serebral Palsili Uzay Mühendisi Turgay Karakaş, Abdulkadir Konukoğlu’nu Ziyaret Etti
6
Zonguldak'ta Kar Coşkusu: Çocuklar Kaydı, Zonguldak-İstanbul Yolu Yeniden Açıldı
7
Ordu'da Boztepe beyaz gelinliğini giydi — 530 metre yükseklikte kar

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti