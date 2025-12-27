Domaniç'te Mevsimin İlk Karı: Kocayayla Geçidi'nde 10 Santimetre

Domaniç'te mevsimin ilk karı etkili oldu
Kocayayla Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Kütahya'yı Bursa'ya bağlayan Domaniç Karayolunda mevsimin ilk karı etkisini gösterdi. Bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı nedeniyle dağ yolunda trafik güvenliği için önlemler artırıldı. Yetkililer, ağır tonajlı araçların ve kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmediğini bildirdi.
Karayolları ekipleri, yolun açık kalması için bölgede aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Ekipler, olumsuz hava şartlarına karşı yol güvenliğini sağlamak için yoğun mesai yapıyor.
Yetkililer sürücüleri, hava ve yol koşullarına dikkat etmeleri ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.
