Safranbolu'da Kar Keyfi Kabusa Döndü: 11 Kişi 8x8 Amfibik Araçla Kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 50 cm'yi geçen kar nedeniyle 11 kişi mahsur kaldı; AFAD ekipleri 8x8 amfibik araçla kurtardı, sağlıkları iyi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:24
Olay ve müdahale

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, araçlarıyla karın keyfini çıkarmak isteyenleri zora soktu. 1030 rakımlı Ahmetusta mevkisinden Ömür Ahmet Kıran mevkisine çıkan kişiler, yolda ilerleyemeyince yardım istedi.

Olayda 78 AY 479 ve 78 ABV 633 plakalı araçlarla seyahat eden; Doğukan G., Başar K., Umutcan T., Onur A., Muharrem A. ve Furkan S. ile birlikte toplam 11 kişi, 50 santimetreyi geçen kar nedeniyle mahsur kaldı.

Araçlarını karda ilerletemeyen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talep etti. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ve sağlık durumu

Karda mahsur kalan 11 kişi, bölgeye intikal eden ekipler tarafından 8x8 amfibik araç ile güvenli bölgeye çıkarıldı. Yapılan sağlık kontrollerinde şahısların durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarında araçla gezinti yapılmaması ve acil durumlarda 112'yi arama çağrısında bulundu.

