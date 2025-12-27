DOLAR
Bolu Dağı'nda Düzce geçişinde yoğun kar ve sis

Bolu Dağı'nın Düzce geçişinde yoğun kar ve sis etkili. Karayolları tuzlama ve yol açma çalışmaları yürütüyor, sürücüler kış lastiği takmaya çağrıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:10
Bolu Dağı'nda Düzce geçişinde yoğun kar ve sis etkili

Meteoroloji uyarısı sonrası sabah saatlerinde kar yağışı başladı

Türkiye'nin önemli ulaşım hattı olan Bolu Dağının Düzce geçişinde yoğun sis ve kar etkisi görülüyor. Bölgedeki olumsuz hava koşulları ulaşımı zorlaştırıyor.

Meteorolojiden yapılan kar yağışı uyarısının ardından, sabah saatlerinde özellikle Bolu Dağı bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Kar, aralıklarla devam ederken sürücüler dikkatli olmaya çağrıldı.

Karayolları ekipleri, güzergahın açık kalması için sürekli çalışma yürütüyor; bölge genelinde tuzlama uygulamaları sürüyor. Ekiplerin müdahaleleri sayesinde yol trafiğe açık tutuluyor.

Bölgede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşüyor. Bu nedenle sürücüler yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılıyor.

Yetkililer, yol güvenliğinin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirterek araç sürücülerine kış lastiği kullanmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

