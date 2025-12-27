Bolu Dağı'nda Düzce geçişinde yoğun kar ve sis etkili

Meteoroloji uyarısı sonrası sabah saatlerinde kar yağışı başladı

Türkiye'nin önemli ulaşım hattı olan Bolu Dağının Düzce geçişinde yoğun sis ve kar etkisi görülüyor. Bölgedeki olumsuz hava koşulları ulaşımı zorlaştırıyor.

Meteorolojiden yapılan kar yağışı uyarısının ardından, sabah saatlerinde özellikle Bolu Dağı bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Kar, aralıklarla devam ederken sürücüler dikkatli olmaya çağrıldı.

Karayolları ekipleri, güzergahın açık kalması için sürekli çalışma yürütüyor; bölge genelinde tuzlama uygulamaları sürüyor. Ekiplerin müdahaleleri sayesinde yol trafiğe açık tutuluyor.

Bölgede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşüyor. Bu nedenle sürücüler yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılıyor.

Yetkililer, yol güvenliğinin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirterek araç sürücülerine kış lastiği kullanmaları tavsiyesinde bulunuyor.

