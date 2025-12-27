Erzurum'da Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı

Erzurum'da yoğun kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Çevre illerle bağlantı yollarında tipiye bağlı zorluklar

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı, çevre illerle olan ulaşım ağını olumsuz etkiledi. Erzincan, Bayburt, Kars, Artvin ve Bingöl karayollarında görülen kar ve tipi sürücüleri güç durumda bıraktı.

Yoğun karla birlikte görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı daha da riskli hale getiriyor. Özellikle Aşkale Tepe başı ve Kop geçidi ile Çat ilçesi Çirişti geçidinde ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.

Karayolları ekipleri ile Büyükşehir ve ilçe belediyeleri kent merkezinde ve çevre yollarda karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler yolların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceğini belirterek sürücüleri zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

ERZURUM’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI ÇEVRE İLLERLE OLAN ULAŞIM AĞINI DA OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ.