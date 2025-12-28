Ağrı'da sağlık ekipleri kar ve tipiye rağmen hastalara ulaştı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yaşamı zorlaştırırken sağlık ekipleri zorlu şartlara rağmen vatandaşlara ulaşmak için seferber oldu.

Zorlu kurtarma operasyonları

Ulaşıma kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleri desteğiyle ilerleyen sağlık ekipleri, aynı gün içinde iki kritik vakayı güvenli şekilde hastaneye ulaştırdı.

Sağrıca köyü'nde yaşayan hamile Sevda D., kar nedeniyle kapanan yol yüzünden evinde rahatsızlandı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye giden ekipler, kepçe ile açılan yoldan köye ulaşıp evde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Düşük tehlikesi bulunan hasta, ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Diğer vaka: İbrahim K.

Aynı saatlerde Tanyeli köyü Huni Mezrası'nda yaşayan 72 yaşındaki İbrahim K. için de ekipler alarma geçti. Hipertansiyon ve diyabet öyküsü bulunan, anüri tanısı olan hasta, yoğun kar ve tipi nedeniyle sağlık kuruluşuna ulaştırılamıyordu. İl Özel İdaresi ekiplerinin güçlükle açtığı yol sayesinde bölgeye ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı; hasta daha sonra ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne teslim edildi.

Koordinasyon ve yetkili açıklaması

Her iki kurtarma operasyonunun da Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer tarafından bizzat koordine edildiği bildirildi. Doç. Dr. Beşer, sahadaki ekiplerle sürekli irtibat halinde kalarak çalışmalara destek verdi ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Kış şartları ne kadar ağır olursa olsun, vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Köy ve mezralarda hasta kurtarma çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek".

Zorlu kış koşullarına rağmen sağlık ekiplerinin fedakar çalışması, bölge halkı tarafından takdir topladı.

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDERKEN SAĞLIK EKİPLERİ ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN HASTALARA ULAŞMAK İÇİN SEFERBER OLDU.