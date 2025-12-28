DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.753.118,64 0,03%

Ağrı'da sağlık ekipleri kar ve tipiye rağmen hastalara ulaştı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yoğun kar ve tipiye rağmen sağlık ekipleri, iş makineleri desteğiyle hamile Sevda D. ve 72 yaşındaki İbrahim K.'yi hastaneye ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 21:04
Ağrı'da sağlık ekipleri kar ve tipiye rağmen hastalara ulaştı

Ağrı'da sağlık ekipleri kar ve tipiye rağmen hastalara ulaştı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yaşamı zorlaştırırken sağlık ekipleri zorlu şartlara rağmen vatandaşlara ulaşmak için seferber oldu.

Zorlu kurtarma operasyonları

Ulaşıma kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleri desteğiyle ilerleyen sağlık ekipleri, aynı gün içinde iki kritik vakayı güvenli şekilde hastaneye ulaştırdı.

Sağrıca köyü'nde yaşayan hamile Sevda D., kar nedeniyle kapanan yol yüzünden evinde rahatsızlandı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye giden ekipler, kepçe ile açılan yoldan köye ulaşıp evde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Düşük tehlikesi bulunan hasta, ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Diğer vaka: İbrahim K.

Aynı saatlerde Tanyeli köyü Huni Mezrası'nda yaşayan 72 yaşındaki İbrahim K. için de ekipler alarma geçti. Hipertansiyon ve diyabet öyküsü bulunan, anüri tanısı olan hasta, yoğun kar ve tipi nedeniyle sağlık kuruluşuna ulaştırılamıyordu. İl Özel İdaresi ekiplerinin güçlükle açtığı yol sayesinde bölgeye ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı; hasta daha sonra ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne teslim edildi.

Koordinasyon ve yetkili açıklaması

Her iki kurtarma operasyonunun da Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer tarafından bizzat koordine edildiği bildirildi. Doç. Dr. Beşer, sahadaki ekiplerle sürekli irtibat halinde kalarak çalışmalara destek verdi ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Kış şartları ne kadar ağır olursa olsun, vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Köy ve mezralarda hasta kurtarma çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek".

Zorlu kış koşullarına rağmen sağlık ekiplerinin fedakar çalışması, bölge halkı tarafından takdir topladı.

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM...

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDERKEN SAĞLIK EKİPLERİ ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN HASTALARA ULAŞMAK İÇİN SEFERBER OLDU.

ULAŞIMA KAPANAN KÖY YOLLARINDA İŞ MAKİNELERİNİN DESTEĞİYLE İLERLEYEN EKİPLER, AYNI GÜN İÇİNDE BİRİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bartın'da Kar 1 Metreyi Aştı: Köy Yolları ve Cenaze Etkilendi
2
Erzurum'da Köy Çocuklarının İlk Gondola Heyecanı
3
Kütahya Beyaza Büründü: Zafer Meydanı Kartpostallık Görüntülerle Kaplandı
4
Kırşehir'de Kar Yağışı Başladı — Çocuklar Sokaklara Döküldü
5
Muş'ta Yoğun Kar: Okullar 29 Aralık 2025 Pazartesi Tatil Edildi
6
Ağrı'da sağlık ekipleri kar ve tipiye rağmen hastalara ulaştı
7
Van'da Trafik Polisleri Çocuklarla Kartopu Oynadı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları