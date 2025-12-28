Van'da Trafik Polisleri Çocuklarla Kartopu Oynadı

Kentin beyaza büründüğü günde yürek ısıtan kareler

Van'da kar yağışı kenti beyaza bürürken, soğuk havaya rağmen görev başındaki trafik polisleri çocuklarla birlikte kartopu oynadı.

Kent merkezinde, trafik akışını düzenleyen polis memurlarının kısa bir mola sırasında çocuklarla bir araya gelmesi dikkat çekti. Kartopu oynayan polisler, çocukların neşesine ortak olarak ortaya samimi ve tebessüm ettiren görüntüler çıkardı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen bu anlar sosyal medyada ilgi gördü. Görüntüler, polis ile çocuklar arasındaki sıcak ilişkiyi ve toplumsal dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Soğuk kış gününde yaşanan bu anlamlı anlar, Van'da hem çocukların hem de izleyenlerin yüzünde gülümseme oluşturdu. Kartopu oyunu sonrası polis memurları ile çocuklar kucaklaşarak bölgeden ayrıldılar.

VAN’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI KENTE BEYAZ BİR ÖRTÜ KAZANDIRIRKEN, SOĞUK HAVAYA RAĞMEN YÜREKLERİ ISITAN ANLAR YAŞANDI. GÖREV BAŞINDAKİ TRAFİK POLİSLERİ, KARIN TADINI ÇIKARAN ÇOCUKLARA EŞLİK EDEREK ONLARLA KARTOPU OYNADI.