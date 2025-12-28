DOLAR
Kastamonu'da 274 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Kastamonu’da yoğun kar yağışı nedeniyle 274 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler 3 bin 130 kilometrelik yol ağını açmak için gece gündüz çalışıyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 20:42
Kastamonu’da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle 274 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının ilçe dağılımı

Kar nedeniyle Abana ilçesinde 2, Ağlı ilçesinde 13, Araç ilçesinde 6, Azdavay ilçesinde 41, Bozkurt ilçesinde 19, Cide ilçesinde 22, Çatalzeytin ilçesinde 25, Daday ilçesine 7, Devrekani ilçesinde 26, Doğanyurt ilçesinde 6, Hanönü ilçesinde 1, İhsangazi ilçesinde 5, İnebolu ilçesinde 34, Küre ilçesinde 18, Pınarbaşı ilçesinde 17, Seydiler ilçesinde 4, Şenpazar ilçesinde 20, Taşköprü ilçesinde 6 ve Tosya ilçesinde 2 olmak üzere toplam 274 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi çalışmaları

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için kapalı durumda bulunan 3 bin 130 kilometrelik yol ağında küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

