Bolu’da Kar Ağaç Devrilmesine Neden Oldu: Köroğlu Devlet Hastanesi’nde Araç Hasarlandı

Bolu’da iki gündür süren yoğun kar nedeniyle Köroğlu Devlet Hastanesi bahçesindeki ağaç devrildi, park halindeki otomobil maddi hasar gördü.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 21:53
Bolu’da Kar Ağaç Devrilmesine Neden Oldu: Köroğlu Devlet Hastanesi’nde Araç Hasarlandı

Bolu’da Kar Ağaç Devrilmesine Neden Oldu: Köroğlu Devlet Hastanesi’nde Araç Hasarlandı

Sağlık Mahallesi'nde hastane bahçesindeki ağaç kütlesi altında kaldı

Bolu’da 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olay, akşam saatlerinde Sağlık Mahallesi'nde bulunan Köroğlu Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleşti.

Hastane bahçesindeki bir ağacın üzerine biriken kar kütlesi, ağacın ağırlığa dayanamayıp devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek araçta maddi hasar oluşturdu.

Olay anında otomobilin içinde ve çevresinde kimsenin bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti. Hastane güvenliği ile vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, devrilen ağacı keserek otomobilin üzerinden kaldırmak için çalışma başlattı.

Yetkililer, yoğun kar ve tipinin oluşturduğu risklere karşı dikkatli olunması ve park edilen araçların ağaç altlarına bırakılmaması uyarısında bulundu.

