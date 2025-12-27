DOLAR
Afyonkarahisar'da Soğuk Hava Pazarcı Esnafını Zorluyor

Afyonkarahisar'da eksi sıcaklıklar pazarcı esnafını etkiledi; Şuhut pazarında esnaf ateş yakarak ısınıyor, vatandaşlar alışverişte zorlandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:14
Şuhut pazarında esnaf ateş yakarak ısınıyor

Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düştüğü Afyonkarahisar'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi; özellikle semt pazarlarında tezgâh açan esnaf ağır şartlarla karşılaştı.

Şuhut ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren tezgâhlarını kuran esnaflar, soğukla mücadele etmek için ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Vatandaşlar da alışveriş sırasında soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı.

Pazar esnafı, kış şartlarının her geçen gün daha da ağırlaştığını vurgulayarak, "Soğuk hava işimizi zorlaştırıyor ama ekmek paramız için tezgâhımızı açmaya devam ediyoruz" dedi.

Pazarcı Esnafı Hasan Cafer ise şunları söyledi: "Bugün Şuhut pazarındayız hava şartları hepsi 5 dereceleri gördüğünden dolayı Biz de ateş yaktık. Şu anda ateşin başında ısınıyoruz. Biz esnaflar olarak bu durumdan şikayetçi değiliz durumdan gayet memnunuz. Ateşin başında ısınıyoruz. Sabahleyin kar yağışı vardı hafiften atıştırıyordu. Şu an itibarıyla hava açtı"

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

