Ağrı Beyaza Büründü: Kent ve İlçelerde Yoğun Kar

Ağrı'da gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi ve Patnos, Doğubayazıt, Eleşkirt, Tutak dahil ilçeler sabaha beyaz örtüyle kaplandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:16
Ağrı Beyaza Büründü: Kent ve İlçelerde Yoğun Kar

Ağrı Beyaza Büründü: Kent ve İlçelerde Yoğun Kar

Gece başlayan kar yağışı sabaha kadar aralıklarla sürdü

Ağrı genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Hava sıcaklıklarının belirgin biçimde düşmesiyle yağış dün itibarıyla il geneline yayılmaya başladı.

Yüksek kesimlerde başlayan kar, ilerleyen saatlerde kent merkezi ile birlikte Patnos, Doğubayazıt, Eleşkirt, Tutak ve diğer ilçelere ulaştı. Sabah saatlerinde cadde ve sokaklar yoğun bir kar örtüsüyle kaplandı.

Kar yağışıyla birlikte Ağrı’da kış manzaraları oluştu; kent adeta beyaz bir örtüyle kaplandı.

AĞRI BEYAZA BÜRÜNDÜ

AĞRI BEYAZA BÜRÜNDÜ

AĞRI BEYAZA BÜRÜNDÜ

