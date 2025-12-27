Ağrı Patnos’ta Beklenen Kar Yağışı: Merkezde 5 cm, Yükseklerde 50-60 cm

Ağrı’nın Patnos ilçesinde beklenen kar yağışı etkisini gösterdi

Ağrı’nın Patnos ilçesinde günlerdir beklenen kar yağışı, gece saatlerinde başlayıp sabaha kadar aralıksız sürdü. İlçe merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar güne yoğun kar manzarasıyla uyandı.

Kar kalınlığı ve yüksek kesimler

İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, özellikle yüksek kesimlerde yağışın etkisi artarak yer yer 50-60 santimetreyi buldu. Kırsal mahalleler ve yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Tarım, hayvancılık ve su kaynakları

Karın toprağa can suyu olacağını belirten vatandaşlar, yağışın özellikle yer altı su kaynakları ve tarım açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar yağışı memnuniyetle karşıladı.

Belediye ve ekiplerin çalışmaları

Patnos Belediyesi ile ilgili kurumlar, olası olumsuzluklara karşı ekiplerini sahada hazır bulundurarak yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Uyarılar ve hava beklentisi

Yetkililer, kar yağışının önümüzdeki günlerde aralıklarla devam edebileceğini belirterek sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

