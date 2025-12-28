DOLAR
Bolu Dağı'nda Kar Yeniden Etkili: D-100 ve TEM'de Uyarı

Bolu Dağı'nda öğle saatlerinden itibaren yeniden başlayan kar yağışı D-100 ve TEM'de görüşü düşürdü; kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:36
Bolu Dağı'nda Kar Yeniden Etkili: D-100 ve TEM'de Uyarı

Bolu Dağı'nda kar yağışı yeniden etkili

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde etkisini yitiren yağış, öğle saatlerinden itibaren bölgede yeniden lapa lapa yağmaya başladı. Özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan yağış nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman düşüyor.

Kar örtüsü ve ulaşım tedbirleri

Bölgedeki yeşil alanlar tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

TEM Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de aralıklarla devam eden yağışa karşı Karayolları ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler, güzergahta ulaşımın aksamaması ve buzlanma riskine karşı kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ring halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

