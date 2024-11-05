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Antalya Kültür Yolu Festivali Zengin Etkinliklerle Sürüyor

Antalya Kültür Yolu Festivali, antik kent ziyaretlerinden sergi etkinliklerine kadar birçok aktivite ile devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:39
Antalya Kültür Yolu Festivali Zengin Etkinliklerle Sürüyor

Antalya Kültür Yolu Festivali Üçüncü Gün Etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, birçok sanatsal etkinlikle üçüncü gününe girdi. Festival, antik kent ziyaretleri, sergiler, müze gezileri, konserler, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla zenginleştirildi.

Etkinlik Programı ve Ziyaretler

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. durağı olan Antalya'da etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Üçüncü günde düzenlenen Kazı Başkanları ile Antik Kent Gezileri kapsamına, Doç. Dr. Mustafa Bilgin ve Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın rehberliğinde Aspendos ve Olympos Antik Kentleri ziyaret edildi.

Atölye Çalışmaları ve Konferanslar

Antalya Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen Yaşayan Miras Söyleşisi ve Çalıştayı, önemli akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Geleceğe Miras Projesi Konuşmalarına ise Prof. Dr. Nevzat Çevik, Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ve Prof. Dr. H. Ertuğ Ergürer katıldı.

Ayrıca, Korkuteli ilçesindeki Fatih Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen Ebru Atölyesi; Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde Yapay Zeka Atölyesi ve Maker Atölyesi; Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde El Yapımı Kağıt Atölyesi gibi çeşitli atölyeler oldukça ilgi çekti.

Sergi İlginçliği ve Turist Katılımı

Festival kapsamındaki sergiler, yalnızca Antalyalı'lar değil, yerli ve yabancı turistler tarafından da büyük ilgi gördü. 20. yüzyılın en etkili sanatçılarından Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu Sergisi" Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sergilendi. Ayrıca, Picasso'nun eserlerinin yer aldığı "Resimden Seramiğe Bir Serüven: Pablo Picasso Sergisi" de büyük bir ilgiyle karşılandı.

Frida Kahlo'nun çocuk günlerinden esinlenerek oluşturulan "Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi", Antalya Kültür Sanat'ta sanatseverlerle buluştu. Bunun yanı sıra, dijital sanatçı Refik Anadol'un "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" eseri de Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde sergileniyor.

Antalya Arkeoloji Müzesi'nde "Kaçış Yok" ve "Sürdürülebilir Gelecek", Antalya Nekropol Müzesi'nde ise "Lykia Atları" sergileri ziyaretçilerini bekliyor.

Konserler ve Çocuk Etkinlikleri

Birçok merkezde farklı sergilerin yanı sıra, şarkıcı Aslı Hünel Cumhuriyet Meydanı'nda konser vererek festivale renk kattı. Konyaaltı Beach Park'ta kurulan Çocuk Köyü'nde de çocuklar için eğlenceli etkinlikler, film gösterimleri, atölyeler ve tiyatro oyunları düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali" üçüncü gününde antik...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali" üçüncü gününde antik kent, sergi, müze ziyaretleri, konser, söyleşi ve atölye çalışmalarıyla sürdü. Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. ve son durağı Antalya'da kültür ve sanatı birleştiren etkinlikler devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali" üçüncü gününde antik...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali" üçüncü gününde antik kent, sergi, müze ziyaretleri, konser, söyleşi ve atölye çalışmalarıyla sürdü. Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. ve son durağı Antalya'da kültür ve sanatı birleştiren etkinlikler devam ediyor.

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