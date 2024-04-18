Arabasıyla bunu yapanlar yandı! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce lira cezası çıktı

Bu kurala uymayan araç sahiplerine kötü haber! Binlerce lira ceza kesiliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARAÇ SAHİPLERİNE CEZALAR ARTIYOR

Bayram dönüşünde binlerce araç sahibi yolculuğa başladı. Trafik cezaları da son hızıyla devam ediyor. Araç sahiplerinin hız konusunda affedilmeyeceği açıklandı ve binlerce araç sahibine cezalar gönderildi. Radarların olduğu yerleri tespit eden araç sahipleri de trafikte birbirlerini uyarıyor.





Sürücüler uyarıları dikkate aldıkları zaman hızlarını düşürerek trafik cezasından kurtulabiliyor ancak bu sefer bu durum tespit edildi ve bu kişilere de cezalar verildi. Düzce yolunda karşıdan gelen kişilere selektör yapıp hız uyarısı yaptığı tespit edilen araç sahiplerine polisler ceza yazdı. Bu güzergahta 66 araç sahibine ceza kesildi. Toplam 66 sürücüye 690 TL'den 45 bin 540 TL ceza verildi.