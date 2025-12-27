DOLAR
Ardahan Beyaza Büründü: Kar Yağışı Ulaşımı Zorlaştırdı

Ardahan’da gece artan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü; yollar kapandı, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışıyor, sürücülere uyarılar yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:45
Ardahan Beyaza Büründü: Kar Yağışı Ulaşımı Zorlaştırdı

Ardahan beyaza büründü

Ardahan’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, kent merkezini kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Sabah saatlerinde uyanan vatandaşlar, cadde, sokak ve parkların kartpostallık görüntülere büründüğü manzaralarla karşılaştı.

Ulaşımda aksamalar

Kentte etkili olan kar nedeniyle birçok noktada yollar beyaz örtüyle kaplandı. Kar ve buzlanma, özellikle rampalı ve ara yollarda sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı ve zaman zaman trafik aksamalarına yol açtı.

Bazı araçların yokuşları çıkamadığı ve maddi hasarlı küçük kazaların yaşandığı öğrenildi.

Ekiplerin çalışmaları

Belediye ve karayolları ekipleri, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla trafik kademeli olarak normale dönmeye başladı.

Yetkililerden uyarılar

Yetkililer, sürücülere zincirsiz ve kış lastiksiz yola çıkmamaları, takip mesafesini korumaları ve ani frenlerden kaçınmaları yönünde uyarılarda bulundu. Meteoroloji ise gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle buzlanma riskinin artacağı uyarısını yineleyerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

