Arnavutköy'de Beklenen Kar Başladı

İstanbul genelinde soğuk hava ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Sabah saatlerinden itibaren kentin farklı noktalarında kar yağışı etkisini gösterirken, özellikle kuzey ilçelerinden biri olan Arnavutköy'de kar aralıklarla sürdü.

Yetkililer, İstanbul Valiliği ile birlikte hafta sonu boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altına ineceğini ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı beklendiğini bildirmişti. Sabah saatlerinde Şişli, Sarıyer, Başakşehir ve Arnavutköy gibi ilçelerde kar etkili oldu.

Arnavutköy'de sabah erken başlayan kar yağışı zaman zaman durup yeniden etkili oldu. İlçenin Taşoluk, Bolluca, Baklalı ve Haraççı mahallelerinde kar, çatılarda ve araçlar üzerinde kısa süreli beyaz örtü oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İstanbul genelinde hafta sonu boyunca aralıklarla karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 0 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski yüksek".

AKOM ise olası buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması, toplu ulaşımın tercih edilmesi ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması konusunda vatandaşları uyardı.

