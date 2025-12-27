DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.756.079,48 0,14%

Aşkale'de Karla Mücadele: Karayolları Sabahın İlk Işıklarıyla Sahada

Erzurum Aşkale 121. Karayolları Şube Şefliği ekipleri, Aşkale-Erzurum ve Aşkale-İspir yollarında yoğun kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:12
Aşkale'de Karla Mücadele: Karayolları Sabahın İlk Işıklarıyla Sahada

Aşkale'de Karla Mücadele: Karayolları Sabahın İlk Işıklarıyla Sahada

Ekipler ulaşıma engel olmamak için aralıksız çalışıyor

Erzurum Aşkale 121. Karayolları Şube Şefliği ekipleri, gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar temizleme çalışmalarına başladı.

Aşkale-Erzurum ve Aşkale-İspir karayollarında etkili olan yoğun kar nedeniyle ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun mesai harcadı.

Özellikle Ayrım Eyerti mevkiinde kar kalınlığının yer yer 15 ila 20 santimetreye ulaşması üzerine kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

Karayolları ekipleri, sürücülerin güvenliği için yol güzergâhlarında tedbirlerin artırıldığını belirtirken, vatandaşlardan kış lastiği ve zincir konusunda tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

ERZURUM AŞKALE 121. KARAYOLLARI ŞUBE ŞEFLİĞİ EKİPLERİ, GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞININ...

ERZURUM AŞKALE 121. KARAYOLLARI ŞUBE ŞEFLİĞİ EKİPLERİ, GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA BİRLİKTE KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

ERZURUM AŞKALE 121. KARAYOLLARI ŞUBE ŞEFLİĞİ EKİPLERİ, GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞININ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli ve Bozdoğan'da 2,1 milyon TL'lik altyapı atağı
2
Bodrum Devlet Hastanesi'nde 34 Yıllık Genel Cerrah Metin Özer’e Duygusal Veda
3
Ağrı Beyaza Büründü: Kent ve İlçelerde Yoğun Kar
4
Kütahya Tavşanlı'da Kar Sevinci
5
Adıyaman'da Deprem Sonrası Yeni Hayat: İndere Konutları'nda Güven ve Huzur
6
Kocaeli'ye Lapa Lapa Kar: Kartepe'de 10 cm'e Ulaştı
7
Batman'da Direkte Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti