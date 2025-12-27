Aşkale'de Karla Mücadele: Karayolları Sabahın İlk Işıklarıyla Sahada

Ekipler ulaşıma engel olmamak için aralıksız çalışıyor

Erzurum Aşkale 121. Karayolları Şube Şefliği ekipleri, gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar temizleme çalışmalarına başladı.

Aşkale-Erzurum ve Aşkale-İspir karayollarında etkili olan yoğun kar nedeniyle ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun mesai harcadı.

Özellikle Ayrım Eyerti mevkiinde kar kalınlığının yer yer 15 ila 20 santimetreye ulaşması üzerine kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

Karayolları ekipleri, sürücülerin güvenliği için yol güzergâhlarında tedbirlerin artırıldığını belirtirken, vatandaşlardan kış lastiği ve zincir konusunda tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

