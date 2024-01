Aslan Dolunayı: Astrolog Aygül Aydın’dan Burçlara Özel Uyarılar ve Tavsiyeler

Aslan Dolunayı: Astrolog Aygül Aydın’dan Uyarılar

Astrolog Aygül Aydın, Aslan burcunda gerçekleşen dolunayın etkilerini anlattı. Doğal afetlere karşı uyanık olunması gerektiğini belirten Aydın, zorlu çalışma şartlarında başarılı olmanın yollarını da paylaştı.

Ay, Aslan Burcuna Geçti

Ay, dün Yengeç burcundan ayrılarak saat 10.37’de Aslan burcuna girdi. Saat 20.52’de ise Aslan burcunun 5 derecesinde bir dolunay meydana geldi. Astrolog Aygül Aydın, bu dolunayın zorlayıcı ve değiştirici etkilerine dikkat çekti. “Zorlu bir çalışma ve çaba gerektiren konularda daha fazla devam etmek istemeyebilirsin, ancak gerçek bilgi ve yeteneklerin zorlu çalışma koşullarında seni başarıya taşıdığını bilmelisin. Bu süreçte emek vermenin önemini unutma” diyen Aydın, doğal afetlerin çıkma ihtimaline karşı açık bir zamanda olunduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, bu dönemde ülke ve dünya genelindeki depremlere özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söyledi ve 12 burcu tek tek yorumladı.

Dolunayın Etkilediği Burçlar

Astrolog Aygül Aydın, dolunayın etkilediği Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burçlarının neler yaşayacağını anlattı. Doğal afetlere dikkat edilmesi gerektiğini tekrarlayan Aydın, ülke ve dünya genelindeki depremlere de değindi.

Doğal Afetlere Dikkat

Koç Burcu: Aslan dolunayı iş hayatınızla ilgili konuları gündeme getiriyor. Aşk hayatınızda da bazı dedikodulara maruz kalabilirsiniz. İş hayatınızda çalışanlarınızla ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Bu dönemde yaratıcılığınız ön planda olacak. Yaptığınız her iş, verdiğiniz her karar ve başlattığınız her proje yaratıcılığınızı yansıtacak. Yaratıcılığınızı kullanın. Spora, diyete sağlıklı beslenmeye biraz daha önem verin.

Boğa Burcu: Yeni bir yola girmeye hazırlanıyorsunuz. Bu dolunayda sizi bir şeyler değiştirmeye itecek. Kimlere ne kadar güvendiğinizi ya da kimlerin ne kadar yanınızda olduğunu göreceksiniz. 10 Şubat’a kadar tanıştığınız hayatınıza giren insanlara da çok dikkat edin, hayatınızı değiştiren noktalar olabilir.

İkizler Burcu: Bu Dolunay dedikodulara dikkat etmenizi gerektiriyor. Sizin hakkınızda yanlış yapılan konuşmalara dikkat edin. Trafik konusunda biraz dikkatli olun. Araç alım satımları bu dolunayda gündeme gelebilir. Üniversite eğitimi, üniversiteden bir sonuç bekliyorsanız bu dolunayla birlikte bir şaşırtıcı sonuç alabilirsiniz.

Yengeç Burcu: Bu dolunayla birlikte para konuları önem kazanıyor. Paranın da çok önemli olacağı bir dolunay içerisindesiniz. Aslan Dolunay’ında yeni biriyle tanışabilirsiniz. Hayatınızı değiştiren unsurlarla karşılaşabilirsiniz. Ticari ortaklık girişimleriniz varsa bu dolunayda lütfen dikkat edin. Kariyer konularında çok müthiş fırsatlarla karşılaşacaksınız. Bu dolunayda özellikle 7 ve 10 Şubat arasına çok dikkat edin. Aslan dolunayı sizin için bir milat olacak. Bu duyguları geri planda bırakın yeni başlangıçlara yelken açın.

Aslan Burcu: Dolunayın en büyük parlayan yıldızı sizsiniz. Radikal değişimlere açık olmanız gerekiyor. Öncelikle sıra dışı bir şeyler yapacaksınız. Kendinizi çok yormayın. Özellikle dolunay günleri 25, 26, 27 Ocak zamanlarında biraz daha kendinizi geri planda tutun.

Başak Burcu: Belki bu süreçte artık biraz daha kendinizi dinlemeniz gereken bir dolunay olabilir. İş hayatınızda iş ortamınızda bir değişime hazırlıklı olun. Kariyerinizde çok önemli bir adım atacaksınız. Bu dolunayla birlikte bazı şeyleri belki ortaya çıkartacaksınız ya da ortaya çıkan şeyleri kabul edeceksiniz. Beklediğiniz bir teklif varsa bu dolunayla karşınıza gelebilir.

Terazi Burcu: Dolunay sizin 11. evinizde oluşuyor. Sosyal hayatınızda, kendinizi gösterdiğiniz, kendinizi ifade ettiğiniz bir dolunay yaşayacaksınız. Eğer ev sahibinizle bir hukuki sorununuz varsa bu dolunayda sonuçlanabilir. Belki bir şeyleri uzatıyorsunuz ama aslında bunların hepsi sizin büyük bir değişime hazırlanmanız için geliyor. Cesaretli olun ve artık kaybetmekten korkmayın. Güney ay düğümünün sizin burcunuzda olduğunu unutmayın.

Akrep Burcu: Dolunayla birlikte kariyer hayatınızda parlıyorsunuz. Ailevi konular gündeme gelebilir, statünüzü yükseltebilirsiniz. Eğer bekarsanız tanışma, tanıştırılma gibi durumlar yaşayabilirsiniz.

Yay Burcu: 9. evinizde gerçekleşen bu dolunay size çok yarayacak. Eğitim, seyahat, hukuk gibi konularda ya da yürüttüğünüz bir projeyle ilgili başarı elde edebilirsiniz. Bu dolunayla birlikte sosyal medya konusunda da gündem yaratacaksınız. Yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Akrabalarınızla ilgili bazı sorunlar ya da konular gündeminize gelebilir. Bazı engellerle ve korkularla karşılaşmış olabilirsiniz ama pratik ve hızlı bir şekilde bunları aşacaksınız.

Oğlak Burcu: Aşk hayatınızla ilgili bazı kırgınlıklar ve umutsuzluklar içindeyseniz kendinizi bunlardan kurtarın. Yeni insanlara şans verin. Plüton Oğlak burcundan çıktı artık daha rahat nefes alacağınız bir zaman dilimindesiniz.

Kova Burcu: Aslan dolunayı ortaklıklar alanında büyük gelişmeler getiriyor. Beklentilerinize yavaş yavaş ulaşacağınız bir dönem başlıyor. Şubat sizin için birçok soruna çözüm bulacağınız bir ay olacak. Gökyüzünde birçok gezegen Kova burcunda ilerleyecek. Plüton’un Kova dönemini yaşayacağız ve bununla birlikte Mars Kova’ya girecek. Bu yüzden gerçekten önemli ve farklı bir zaman sizi bekliyor. Çok hızlı kararlar vermeyin. İş değişikliği yapabilirsiniz, bir yerden iş teklifi alabilir ve birden bir iş değiştirme kararı içine girebilirsiniz.

Balık Burcu: Sizler için heyecanlı bir dolunay olacak 6. evinizde. Aşk hayatınızdaki değişiklikleri tetikleyecek. İş hayatınızda yeni bir iş alanına girmek isteyebilirsiniz. Aslan dolunayının bazı krizleri fırsata dönüştürmenize yardımcı olacağını unutmayın. Özellikle Dolunay zamanlarında 25, 26, 27 Ocak tarihlerinde dışarıdan yediğiniz şeylere de dikkat edin.